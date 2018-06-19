电梯失控下落，5岁男孩被卡死

据法国“欧洲时报”报道，前不久法国的一家购物中心发生了一起惨案。一名5岁男孩被失控下坠的电梯卡住，当场死亡。检方已对这起事故展开调查。

电梯突然失控下坠，男孩被卡当场丧命

法国当地时间6月8日晚上7点左右，一名5岁男孩跟家人一起来到法国北部阿尔让特伊（Argenteuil）的一家购物中心游玩。他们从底层乘坐电梯去一层，当电梯到达一层开门时突然失控下坠，正往外走的男孩被卡住，当场死亡。

事发时购物中心人流如织，有上千人因此被紧急撤离。事发后，购物中心立即关门停业，并成立了医疗-心理急救室（CUMP）。

市长慰问男孩父母，事故原因正在调查

阿尔让特伊市市长在推特上表示，他已经跟男孩子父母见过面了：“我本人及市政府向他们表达了我们的支持，并深刻理解他们的痛苦。”

检方在接受记者采访时表示，这起案件已经交由瓦勒德瓦兹省的一名预审法官负责调查，并将尽快任命一名司法专家进行处理。据了解，小男孩的遗体正在进行解剖，调查人员也已收集并听取了安全方面的信息。事故的具体情况还有待进一步调查和澄清。

涉事电梯制造商的地区总裁向记者表示，电梯的确由他们生产，但在几年前就不再负责电梯的维修事宜了，对相关情况并不清楚。他还对记者说道：“我们会提供所需信息，全力配合检方调查。但到目前为止，还没有人联系过他们”。

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