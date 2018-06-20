从备孕到怀孕，准爸爸要做的那些事儿

怀孕可不是女性朋友自己的事儿哦，准爸爸也要多多帮忙，我们一起来看看准爸爸要做的那些事：

1.身体检查

在备孕前，备孕夫妻做好做一次全面的检查，尤其是常规检查。如果确定身体有问题，治疗之后再进行备孕。

2.保持良好的作息习惯

备孕前要养成好的生活作息习惯，不要太过劳累，不要给自己太大的压力。夫妻双方要做到劳逸结合。

3.禁忌注意

孕前三个月，夫妻双方不要随便使用抗生素。

4.远离烟味

孕妈在怀孕之后，不要让她接触到二手烟，因为香烟会影响胎儿正常发育，导致胎儿畸形。所以在备孕前半年最好戒烟。

5.让孕妈远离重活

孕妈在怀孕之后是可以做家务的，但是重活不能干。因为这可能会引发胎儿流产或是早产。所以孕妈在怀孕之后，老公要多多分担家务，不要让妻子干重活。

6.让孕妈远离厨房

做饭产生的油烟对孕妈会造成不利影响，所以孕期最好不要让孕妈接触或是少接触厨房。

7.注意孕妈饮食

整个怀孕期间，要时刻注意孕妈饮食，做到营养均衡，多吃新鲜的蔬果。

8.陪孕妈做产检

老公要抽时间陪孕妈做产检，一来可以清楚了解胎儿发育情况，二来也可以跟孕妈一起规划未来。

9.学习孕期保健知识和育儿知识

孕妈在怀孕之后，准爸也要多学些孕期保健知识与育儿知识，这样孕妈出现不舒服时可以及时采取对应措施。宝宝出生，准爸也不会出现手忙脚乱的情况。

10.安抚准妈们

孕妈在怀孕之后，心情会变得起伏不定，这时候准爸爸要给予妻子足够的理解，帮助她们保持情绪稳定，尽量满足妻子合理要求。

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