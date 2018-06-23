对于这些食物，准妈妈要绝情！

孕期当然要补足营养，只是有些食物是不健康的，尤其是下面这几种，我们一起来看看。

1.生吃蔬菜或是菜芽

因为这些菜（萝卜芽或是绿豆芽）里面含有细菌，会对胎儿和孕妈不利。

2.高蛋白质食物

摄入均衡的蛋白质能保证孕妈有足够的体力满足胎儿正常发育，以及产后正常恢复健康。但如果摄入过高的蛋白质，则会导致孕妈食欲不振或是胆固醇升高，给胎儿正常发育造成不利影响。

3.菠菜

很多女性在怀孕后会吃菠菜以补充体内所需的铁元素。菠菜虽然含铁，但也富含大量的草酸，这种物质会破坏孕妈胎儿对钙与锌元素的吸收，最终影响胎儿发育。

4.油条

很多孕妈都喜欢吃油条，大本油条里面含有明矾，而明矾里面又含有铝元素，孕妈在食用之后，铝可能会通过胎盘侵入到宝宝大脑，导致大脑发育出现障碍，造成痴呆儿。

5.刺激性饮料

很多孕妈在怀孕之前就喜欢喝酒，孕后也继续这样做。但是经常喝酒对孕妈本身、胎儿发育都会造成不利影响，甚至引发宝宝某些器官的畸形与缺陷。因此孕妈在孕期要少吃刺激性饮料。

6.精制米面

精制米面虽然富含人体所需的各种营养元素，但是在加工过程中这些元素也被破坏了，所剩无几。如果孕期，孕妈只吃精制米面只会导致营养缺乏，影响宝宝正常发育。

7.生肉与半生肉

孕期，孕妈不要吃生肉或是半生肉，因为这些里面都含有大量的细菌医护病毒，会影响孕妈与胎儿的健康。

8.某些鱼

孕期，孕妈要减少吃金枪鱼罐头或是剑鱼。孕妈一周吃鱼的量不要超过360g。

9.过度咸食

有些孕妈喜欢吃咸的食物，这样只会增加孕期高血压综合症机率。还会影响胎儿健康成长。所以孕期，孕妈要少吃咸食，而每天摄入盐的含量也应该在6g左右。

10.高糖食物

含糖量过高的食物不但会导致孕妈肾脏负担，还会造成孕妈抵抗力下降，容易被细菌病毒所感染，不利于优生优育。

11.高脂肪饮食

很多孕妈在孕期都喜欢吃高脂肪的食物，食用太多会引发肠内胆酸和中性胆固醇浓度增加，从而引发乳腺癌或是结肠癌的风险，不利于母婴健康。

12.温热补品

如果孕妈在孕期食用过多的温热补品（桂圆、荔枝、胡桃肉），不但会引发孕妈没有胃口、胃部胀气便秘情况，严重的话还会导致流产或是死胎。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)