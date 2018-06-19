羊水破了咋办？这些知识你得pick

如果是第一次生孩子，羊水破了一定会令你乱作一团。接下来，育姐会为你一一讲解羊水破的相关知识，让你做好准备。

关于羊水破的真相

在现实生活中，大多数妈妈不会像影视作品中那样，在商店里或工作会议上胎膜破裂。大约每12个孕妇中，有一个在生产开始前羊水会破裂，更常见的情况是，一旦临产时羊膜破裂，宫缩会定期出现。有时直到孕妇把胎儿推出子宫外，羊水才会破裂。在其他情况下，羊水无法依靠自身破裂，医生或助产士需要用羊膜钩人工破裂，所以不要太担心。

羊水破的感觉

你可能会感受到一股液体强烈地喷涌而出，你也可能只感觉到涓涓细流。你可能会不确定自己到底是羊水破了还是小便失禁了。不要为自己的不确定而尴尬，毫无疑问你是羊水破了。

如果羊水破了怎么办

如果你还没去医院羊水就破了，不要惊慌，如果可以的话联系医生，通常医生会问你以下这几个问题：

（1）你什么时候羊水破的

这个问题有助于医生确定你是否需要立刻来医院。一旦你羊水破了，感染的风险就会增加，所以在一定时间内，你需要马上去医院。

（2）羊水是什么样的

正常的羊水看起来像水，清晰、无色。如果你的羊水是绿色或棕色的，可能表明胎儿已经在子宫内排出胎粪，这也是你后续疼痛的征兆。这种情况下医生会希望你尽快来医院，以便确定胎儿的健康情况。

（3）羊水是什么味道的

羊水没有臭味。如果闻起来很难闻，你可能存在感染。就像上面所说的，你应该尽快去医院。如果你的B组链球菌测试呈阳性，并且羊水破裂，你很可能需要使用抗生素。

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