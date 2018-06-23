孕早期极易疲惫 你需要午睡

大部分女性在怀孕期间都会存在睡眠上的问题。这并不奇怪，因为当你怀孕时，大都会出现诸如恶心、胃灼热等情况，而且可能经常需要小便。下面这些建议对于刚做孕妇的你来说，非常适用：

孕妇需要午睡

在怀孕的早期，孕妇在白天的时候会感到很困。高水平的孕激素会导致孕妇突然的对小睡很有渴望。孕酮是一种激素，有助于调节女性的生殖周期，但是它也会让孕妇在白天时感到昏昏欲睡。

这种荷尔蒙的泛滥可能会使正常工作的一天看起来像进行了一场跑马拉松比赛一样费力。所以孕妇们可能会觉得自己太累了，甚至认为自己是不是得了流感。

而且由于怀孕期间孕妇身体内的孕激素会扰乱自己在夜间的睡眠，使得夜晚的睡眠质量下降，从而导致白天感到更加疲劳，这样就造成了恶性循环。面对这种情况，孕妇所能做的就是尽可能多的休息，白天时尽可能快地小睡一会儿，这样会对减少白天工作时的疲劳感有所帮助。

缓解孕期不适的方法

随着怀孕时间的增加，孕妇的乳房也会不断的增大，而增大的乳房可能会使孕妇很难找到一个舒服的睡姿，尤其是当孕妇平时是习惯趴着睡的时候，入睡就更加困难了。

怀孕的前三个月是孕妇开始训练自己适应左侧卧睡姿的最佳时间。左侧卧的睡姿可以更好地使血液和营养物质输送到胎儿和子宫，并帮助孕妇的身体摆脱体力浪费和液体的流失。

孕期经常想要小便怎么办

怀孕的前三个月里，不断生长的子宫会对孕妇的膀胱造成一定的压迫，使得孕妇便意更强烈，因而更频繁地去卫生间，而且比自己想象的次数要多。如果孕妇们厌倦了经常上洗手间的状况，那么白天可以多喝水，但在下午和晚上都要减少水分的摄入。

如果你经常在夜里失眠睡不着，而白天却疲惫不堪，别担心，你要知道其实自己并不孤单，因为有超过一半的孕妇都会出现这种情况。所以孕妇在工作周至少要小睡一次，60%的孕妇至少要睡一个周末。孕妇的第一个三个月的时间是疲惫的，不过这也是在告诉孕妇们需要放慢节奏或者多些时间休息，倾听自己身体的需要。

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