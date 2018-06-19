该不该穿校服上学？利弊大讨论

关于中国的校服，真的一言难尽，有的妈妈吐槽，孩子是否真的应该每天都要穿同样的衣服去上学？难道他们没有选择自己衣服的权利吗？接下来，就这一问题，我们一起来讨论：

穿校服的好处

1.每天选择穿什么其实也是一种压力，穿校服就避免了这种压力，同时也节省了选择的时间。

2.校服一般比较便宜，这无形中为父母节省了一笔钱。

3.穿校服有利于管理纪律。

4.避免攀比服饰，可以把孩子的精力集中在功课上。

5.穿校服可以减少追赶潮流与名牌的压力。

6.增强对于学校的自豪感，有利于团结。

7.外来的入侵者很容易被认出来。

美国前总统比尔·克林顿可能是最著名、最具影响力的校服倡导者。他表示，穿校服会让学校更加有序，更加有纪律。也会让年轻人学会通过内在判断一个人而不是外在，所以我们应该要求穿校服。

穿校服的弊端

1.校服有损于孩子的个性。

2.孩子不喜欢，校服款式不好甚至可以导致入学率下滑。

3.学生们总能找到表达自己的方式，切断校服这一表达方式，可能会导致他们选择其他方式，比如纹身和穿孔。

4.学校应该是一个多样性、不统一的地方。

5.校服会对自我形象产生不利影响。

6.有的校服可能比廉价品牌和清仓物品更昂贵，而且可能是低收入家庭的经济负担。

7.减少孩子在学校或幼儿园的舒适程度。

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