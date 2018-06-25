除了能放松，瑜伽对孕妇的好处居然有这么多！

产前瑜伽是一种健康的锻炼方法，瑜伽可以帮助准妈妈感觉良好并保持镇静。阅读下列文章，了解产前瑜伽可以对怀孕产生的七种积极影响：

1.使身体得到更多支持

一生中，我们的身体总是在变化，但在怀孕期间，身体会经历“加速的变化”，此时需要外界的帮助来调整。产前瑜伽是为了支持孕妇更好地适应身体发生的变化，为女性提供健康、安全的方式来伸展肌肉和增强体力——尤其是下半身——以缓解支撑越来越大的腹部的适应过程。

2.协调重要的肌肉群

产前瑜伽可以调节身体，尤其是盆底、臀部和腹部核心肌肉。一个适当的肌肉在长度和强度之间有适当的平衡——既不太松也不太紧。瑜伽体式如弓步和温和的后弯可以帮助女性怀孕期间维持肌肉张力，减少孕期的疼痛和痛苦。

3.为分娩做好充分准备

当我们害怕的时候，身体各部位会收紧，紧缩导致了恐惧-紧张-疼痛的循环，这可能会破坏你在分娩时保持平静的努力，特别是如果你希望以最小或没有疼痛的体验分娩的话，有意识的呼吸可以帮助身体放松。

4.你会和宝宝有更多的联系

即使是每周一次参加产前瑜伽课，也能提醒你从繁忙的工作和家庭生活中抽出时间来照顾成长中的孩子。随着怀孕的进行，身体对瑜伽姿势的不同反应将提醒你身体中发生的变化。

5.你可以从妊娠不适中得到解脱

产前瑜伽可以缓解妊娠期常见的不适，如腰痛、恶心、失眠、头痛、呼吸急促，和腕管综合征。通过伸展和调节肌肉，你可以帮助血液以一种健康的方式在全身循环，而深呼吸能给宝宝和自己的肌肉带来急需的氧气。将身体姿势与冥想练习结合在一起的瑜伽，可以缓解抑郁焦虑情绪。

6.保持孕妇和胎儿的健康

研究证实健康的妈妈更有可能生下一个健康的宝宝，发现怀孕期间经常练习瑜伽的妇女不太可能早产或分娩低出生体重儿。

7.促进社交

产前瑜伽最大的好处之一可能是与其他孕妇一起参加活动。与新朋友一起分享怀孕的旅程可以帮助你减轻焦虑感。

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