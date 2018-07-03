惊呆了！男宝宝更容易有压力

宝宝需要大量的关注和关爱才能茁壮成长，这是常识。但是，研究发现，男宝宝更容易有压力影响。

男婴更容易受压力影响

AllanN.Schore进行的一项实验发现，发育中的男婴大脑不像女婴大脑那样善于调节，这就使得男婴更容易受到环境压力的影响，甚至最终导致神经精神疾病，包括自闭症。Schore写到，男孩子们的发育神经和神经内分泌都面临着危险。研究表明，男性大脑的压力调节回路运行比女性的更慢，由于这种延迟，男性在社会环境和物理环境中更容易产生内分泌干扰物，对右脑发育会产生负面影响，也就更容易感受到压力。这可能意味着男婴比女婴更易患自闭症、早发性精神分裂症、注意缺陷多动障碍和行为失常。

托儿所或加剧孩子心理压力



在《今日心理学》中，DarciaNarvaez博士总结说，近几十年来，与大脑发育有关的神经精神疾病一直在增加。有趣的是，越来越多的宝宝被送到日托所，但几乎所有的宝宝都没有受到足够的照顾。从根本上说，宝宝日托的出勤率可能是导致严重男性精神失调上升的一个重要因素，比如自闭症谱系障碍。

但是我们是否应该为日托而恐慌呢？伊丽莎白·麦克是洛杉矶私人诊所的心理治疗师，也是两个男孩的母亲。她说，这些发现令人担忧，尤其是对男孩的父母来说。虽然我们不能忽视越来越多的男孩被诊断为孤独症和多动症等疾病与他们进入托儿所的关系，但是也不能忘记还有其他因素的影响，比如现在对孩子的各种测试日渐增多，这自然会导致更多的诊断。换句话说，相关性不等于因果关系。

女宝宝同样需要关爱

虽然确实有证据表明，男孩比女孩更容易受到某些童年问题的影响，但从青春期开始，女孩变得更容易受到其他问题的影响，比如焦虑和抑郁。所以，虽然男性比女性更容易受到心理上的伤害，但每个男性或女性在婴儿期和幼年时期都需要额外的关爱和关注，因为这是大脑发育的关键时期。

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