你和宝宝的依恋关系，是哪种型？

教育孩子，父母双方都需要努力。但如果想要宝宝有足够的安全感，妈妈是非常关键的一环。亲子之间的关系能很好地显示出亲子之间的依恋关系，更能预测出宝宝以后的人际关系。

宝宝对你的依恋，是哪种类型

1.矛盾型

妈妈在身边时，宝宝很是依赖，基本不会看周围的任何事物，在看到陌生人时会变得非常警惕，等到妈妈离开时会表现出哀伤或是愤怒，显得非常矛盾。

2.混乱型

宝宝时而平静，时而愤怒，情绪阴晴不定，这说明孩子没有获得足够的安全感。

3.回避型

不管妈妈在不在身边，他们都会觉得无所谓。

4.安全型

妈妈在身边他们会非常的安心，愿意去适应周围陌生的环境，对陌生人也多了一份积极。母亲在离开时，他们会变得心烦不安，想要妈妈快点回来，等到他们回来时立即寻求安慰，接着继续玩耍，不会时刻缠着妈妈。

亲子关系影响着宝宝人生

依恋关系影响着孩子以后的人生，更影响孩子以后的性格、沟通模式以及人格发展。亲子之间的关系也会影响孩子以后的家庭。

1.矛盾型家庭

好的时候非常的好，差的时候非常的差，忽冷忽热。

2.混乱型家庭

虽然生活在一起，但并不知道对方在想些什么，让人无法捉摸，而家庭环境也始终处在紧张环境中。

3.回避型家庭

就算生活多年，也不会去关心对方，若即若离，难以建立起伴侣之间的信任关系。

4.安全型家庭

家庭和睦，各自独立，给予对方足够的自由，让对方感觉到非常的舒适，所以也就不会引发家庭矛盾。

创造安全依恋模式，妈妈要这样做

想要给宝宝创造一个安全的依恋模式，那么家长就要从细节处了解宝宝的各种所需，并且及时给与回应。

及时发现处理

新手父母一开始肯定是手忙脚乱的，不知道宝宝想要什么。但随着时间的推移，父母会逐渐了解宝宝的需求，这样就避免了对宝宝的忽视与否定。

符合宝宝心理需求

父母不能不重视孩子的心理需求，应该采用适当的方式去回应宝宝，并且跟宝宝情绪状态相符合，适度去夸赞宝宝。

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