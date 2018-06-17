这七句话，为人父母不能说

做父母的，都曾经对孩子说过一些冲动的话，而这些话对于当下的情况没有任何帮助。我们都是人，偶尔情绪失控也很正常。但是作为父母，我们有义务在开口之前先考虑我们即将对孩子说什么。以下是我们不应该经常对孩子说的句话：

1.你欠我的

养育孩子不是一种回报制度。孩子们并没有要求出生，所以照顾他们的责任完全在于他们的父母。所以，孩子并不欠你什么！

2.你太淘气了

孩子相信父母告诉他的一切事情，这句话其实在给孩子贴标签，类似的还有“你太坏了、你太笨了、你太懒了”。孩子会潜意识照着你给的标签去成长，除此之外，还会造成孩子自卑。批评时要针对行为而不是个人。纽约临床心理学家指出，说某人的某个行为是不恰当的，与说他不好，这两种说法有非常大的不同。

3.因为我是你妈妈，所以你必须这么做

你应该成为一个强大、有影响力、有教养、能够支持孩子的父母，而不是一个控制狂。作为父母，你的力量应该来自你和孩子的关系，而不是父母这个身份。

4.回你的房间，等你表现好了再回来

亲子关系的核心是保持联系。如果孩子行为没有达到我们的标准，我们就让孩子离开，这是在打破这种联系。孩子需要和你保持联系，不要用破坏联系来保证良好的行为。

5.你总是……/你从来都不……

没有人希望自己的错误行为反复被提起。提醒孩子他过去所犯的错误，于现在没有任何帮助。这句话会让孩子觉得自己从没有做对过任何事。

6.这不是男生/女生该干的事情

临床心理学家指出，在日常行动和语言中就可以建立性别平等的概念。这意味着父母需要意识到他们的话是可能造成性别偏见的，无论是期望孩子被某些类型的玩具和活动所吸引，还是阻止他们追求某些兴趣或职业，都可能造成不好的后果。

7.你不应该有那种感觉

任何让孩子质疑自己思想和情绪的说法都有可能造成伤害。这会让孩子对自己的感觉产生疑惑，他们可能形成包括“我不够好”、“我很没用”、“这是我的错”等感觉。

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