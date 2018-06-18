@准妈咪，散步指南请收好

如今越来越多的人崇尚运动，确实，运动让人更加健康。而对于怀孕后的女性来说，更是需要运动。这里育姐建议各位准妈妈试试散步这项超简单的项目！

孕妇运动的注意事项

怀孕期间，你的目标是保持健康水平即可，所以不要对自己太过严格。一定要意识到怀孕后你改变了的平衡感，不断变大的肚皮会改变你的重心，所以你可能需要花一些时间来习惯于身体增加体重。

如今已经进入夏天，请不要在酷热的天气里走路。当你怀孕的时候，在运动中很容易过热，所以当天气闷热时，你可以选择在室内跑步机上走走。

另外，要仔细倾听身体的信号。怀孕期间不是测试你的健身极限的时候。如果你的身体告诉你渴了、累了或出现头晕症状，为了你和宝宝的安全就该适时停下来休息了。

孕妇散步的好处

怀孕后，女性做什么运动好，育姐第一推荐是散步，这是因为：

1.散步能使你的心脏强壮，肌肉发达。

2.散步可以帮助你缩短分娩时间。

3.散步燃烧卡路里，有助于防止体重过度增加。

4.散步能使你的身体保持健康，从而防止妊娠糖尿病和先兆子痫。

5.散步可以缓解便秘。

产后坚持散步

即使生了孩子，建议你依然要动起来，产后新妈妈也要坚持散步，好处有这几点：

它将帮助你健身；

经常锻炼有助于减轻甚至避免产后抑郁；

它能提高你的精力；

ps：新手妈妈散步的注意事项

1.一定要给自己留一些时间锻炼身体。一些女性在分娩后几周就能走路，其他人可能需要更多的时间。

2.不要期待一夜之间的转变。常规的步行计划可以帮助你恢复体形，但可能要花几个月的时间——甚至一年。

3.利用遛狗时间增加你步行锻炼的机会。

4.伸展：良好的伸展有助于保护你的韧带和肌肉免受损伤。腰部弯曲到45度角，把右脚脚跟放在地上，弯曲左膝，双手放在左膝或大腿上以保持平衡。

5.走路不一定是件烦人的事。与朋友一起开始组建步行小组，经常变换地点。植物园、公园、大学校园和海滩都是风景优美、免费的散步地点。即使在下雨天，你也可以在大型商场里散步。

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