宝宝睡觉总出汗？了解这四种原因

生活中，新手父母一旦发现宝宝有异常，就会变得非常的紧张。这不最近，有宝妈向育姐求救，说宝宝在睡觉时总是会出汗，这倒是怎么一回事？

积食

如果宝宝吃得太多，很容易出现积食的情况，这种情况会导致宝宝睡觉出汗，同时还会发出嗯嗯的声音，睡得不大不踏实。家长可以顺时针按摩宝宝的肚子，或是捏捏宝宝背脊，这样可以改善宝宝积食问题。

盖得太多

有时候家长怕孩子夜里会冷，所以给宝宝盖厚厚的被子，因为太热，宝宝自然就会流汗。要知道宝宝新陈代谢不比大人，其体温往往会比我们高一点，因此，家长不需要给宝宝盖得太厚，流汗过多反而会引发宝宝感冒症状。

生理性出汗

有些宝宝出汗只是生理表现，如果没有其他身体问题，就不用担心，及时带宝宝去医院检查，对症治疗，这样宝宝才会尽快康复。

缺钙

宝宝缺钙也会引发流汗，除此之外，缺钙的表现还有长不高，后脑勺秃一圈等等，倘若是缺钙，那么家长要及时给宝宝补钙。平时也要多带宝宝去户外晒晒太阳，促进钙吸收，缓解宝宝流汗不适。

宝宝流汗，家长首先要做的是冷静，然后是找到病因，要知道宝宝流汗原因有很多，家长要分清病因，有针对性的解决。这样才不会对宝宝成长造成影响。在平时，家长可以多带孩子去户外走走，在饮食上多加注意，这样也能有效预防宝宝流汗。

家长在平时，要多观察宝宝。一旦发现异常，要及时带宝宝去医院检查，以免引发更大危害。

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