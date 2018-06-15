敲黑板！get准妈过端午正确姿势

端午节马要到啦~大家是不是马上想到赛龙舟、吃粽子、吃咸鸭蛋、佩戴香囊等端午习俗呢？那么，准妈妈作为特殊群体，想要过一个愉快的端午节需要注意什么呢？赶紧来了解下。

面对端午美食，准妈妈可要管住嘴哦~

▷ 粽子

粽子的主要原料有糯米，一般内裹肉类、豆沙、玉米、红枣、花生、板栗等多种食材。糯米富含VB，是一种温补佳品，有健脾暖胃、补虚、止汗等功效。如果配料是肉类、五谷，准妈妈可以吃些。但是糯米吃多了不好消化，而且热量又高，准妈妈可不要多吃。特别是刚怀孕的准妈妈，更要注意哦~否则不仅容易引起腹胀、腹痛，还会影响其他营养的摄入。不建议大家把粽子当饭吃，也不建议在空腹、早上或临睡前吃！

这里提醒超重、孕期高血压、血糖高的准妈，最好不要吃粽子。即使没有这些情况，准妈妈也别蘸糖吃，不妨搭配高纤维蔬菜一起吃，也可以喝红豆汤。

▷ 咸鸭蛋

咸鸭蛋虽然味美，但是腌制品，并不适合准妈妈食用。要知道，一只咸鸭蛋含盐量10克以上，而人体一天只需摄入5-8克的盐。也就说，一只咸鸭蛋下肚，盐的摄入量就远超过身体需要量。准妈妈吃了容易招来孕期高度水肿，并诱发妊娠期高血压综合征，而这可引起胎盘缺血，使得胎儿在子宫内缺氧，影响胎儿正常的生长发育。

准妈妈想要过一个愉快的端午节，以下这些事最好别做哦！

★ 不宜佩香囊

端午节有佩香囊的习俗，据说有驱瘟辟邪的作用。但这里要提醒各位准妈妈注意，香囊虽然好看，但孕期不建议长期随身佩戴，特别是孕早期。

香囊一般是把薄荷、艾叶、菊花、吴茱萸、苍术等中药药材研磨成粉末，装入特制的布袋里。这里用到的中药有健脾和胃、理气止痛、散热驱寒、通九窍的功效，贴身佩戴还能杀菌，起到防病的作用。但准妈妈慎用，以免被芳香气味或药性影响，引起早产、流产等意外。

另外，提醒可以佩戴的朋友，注意保持香囊的干燥，做好防潮、防水工作。如果接触香囊的皮肤出现瘙痒红肿等情况，应马上将香囊取下，挂在室内空气流通的地方。

★ 正午不外出

据民间传说，端午节是五毒之日最毒的一天，尤其是中午时分。一般人可能还好，能扛得住，但肚子里的小宝宝可能抵挡不住。因此，很多地方的传统是，孕妇在端午节的中午时分不能出门，要待家里。

当然了，这只是一个习俗，大家不要太担心。但从防暑防晒角度，也不建议大家在阳光最强烈的中午时分外出，不仅是端午节这一天。如果一定要出门，那么请配备墨镜、太阳帽、太阳伞等装备，并提前半小时左右涂抹孕期专用防晒霜。

如果大家选择在端午小长假外出旅行，请注意以下这些事项：

1.不去较远的地方

准妈妈在容易疲累，而且出门在外有诸多不便，不建议去路途较远的景点游玩。另外，孕早期和孕晚期容易发生意外，最好选择孕中期出游，并且在出游时要多小心！

2.避开热门景点

节假日时，一些热门的景点必定人满为患，容易发生拥挤推搡等状况，不建议准妈妈去凑热闹。再说，人那么多，哪里能欣赏到什么风景啊~

3.乘坐安全的交通工具

为了母婴安全，建议大家选择坐飞机或火车。长途汽车车程较长，可能会经常颠簸，不适合准妈妈乘坐。如果大家选择自驾出行，最好每隔一段时间（1-2个小时）就停车休息一会儿，下车散散步，活动活动四肢，促进血液循环。

4.要有人陪同

孕期时不建议准妈妈一个人出门，最好有家人或朋友陪同。这样准妈妈有安全保障，万一发生意外也能及时得到帮助。

5.备齐所需物品

准妈妈容易饿，出门前应准备一些零食，比如果仁、苏打饼干等。还有，准妈妈比普通人更容易出汗，纸巾或手绢要准备好……总而言之，准妈妈日常要用的东西一定要准备齐全了。

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