准妈妈要小心，胃药可能会导致儿童哮喘！

很多女性在怀孕后，胃部出现了不适，其中胃灼热最为常见。有的人一旦胃不舒服，就会用药物解决，但有研究显示，胃药很可能会让孩子患上哮喘！

孕期胃灼热的原因

胃灼热是最常见的怀孕症状之一。事实上，超过一半的女性在怀孕期间出现过消化不良，最常见的是在孕中期和孕后期。而胃灼热的发生主要是因为孕酮激素使胃和食道之间的瓣膜放松，从而使胃酸进入食道。

有关胃灼热药物的最新研究

对一些女性来说，药物是缓解胃灼热和消化不良带来的不适的唯一途径。现在，爱丁堡大学的一项新研究表明，这些药物可能会与儿童哮喘有关。

有的医生会开h2受体拮抗剂和质子泵抑制剂，如善胃得和洛赛克，给有严重胃灼热症状的妇女，因为先前的研究发现它们对孕妇和未出生的孩子是安全的。但是在对130多万儿童的健康记录进行了跟踪调查之后，研究提出了这样一个问题：这些药物是否像最初认为的那样安全？事实上，在怀孕期间服用胃灼热药物，孩子有三分之一的概率患上儿童哮喘。

这一结果令人担忧，尤其是对于那些在过去怀孕期间服用过胃灼热药物的母亲来说，她们担心自己的孩子会有患病的危险。但妇产科医生AngelaJones博士认为，在对结果感到焦虑之前，应该充分了解整个研究。

该项研究的一位研究员明确表示，这种相关性并不能证明是药物导致了儿童哮喘，在做出结论之前，还需要进一步的研究。仅仅因为两件事同时发生，并不意味着一件事会导致另外一件事。可能有一种未被揭示的哮喘病因与胃灼热药物无关，所以还需要做更多的研究来弄清楚病因可能是什么。

准妈妈胃灼热，怎么办

1.少食多餐

不要每一顿吃太多，少食多餐可以避免消化不良。

2.避免某些食物

油炸、高脂肪食物都会引起胃灼热，所以忍住深夜想吃夜宵的欲望吧。

3.不要在吃饭时喝水

孕妇应注意在餐前和餐后保持水分。但在吃饭的时候不要喝太多水，否则会引起胃膨胀，使胃灼热更严重。

4.睡觉前不要吃东西

身体需要足够的时间来消化睡觉前吃的食物。

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