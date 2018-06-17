让宝贝远离电子产品 你需要这些游戏

孩子往往都非常有精神，好奇心也很重，很容易投入到新鲜事物中。要想让他们开心玩乐一段时间，直接扔给他们一个IPAD就很容易达到了。但是这些电子产品使用时间过长，对孩子视力有不良影响，不利于孩子成长发育。如果你想让孩子远离这些电子设备，下面这些方法可以试试哦~

1.用棉球画画

对于小孩子来说，绘画是一件很有趣但又很棘手的事情。你的小家伙很可能想画画，但可能很难拿起画笔，用手指画画又会把自己搞成一团糟。用棉球蘸颜料画画就很有创意了，虽然也有可能一团乱，但是你可以试试用夹子夹住棉球。

2.塑料泡泡之路

我个人非常喜欢和孩子一起玩这个游戏。对于那些精力充沛、想要活动身体、亲密接触玩具的孩子来说，这是最好不过的了。保留收快递时的塑料泡泡，在房子里铺出一条路，你的孩子会非常开心的。

3.儿童弹球

在我自己成长的过程中，我一直认为弹球游戏特别好玩，现在的孩子很可能也会这么想。你可以在自己家墙上，用卷纸心搭一个弹球轨道，玩立体版的弹球游戏。

4.积木

孩子可以充分利用这些积木，发挥想象力，搭建出属于自己的小东西。

5.玩水

当然，这个活动需要一些清理工作，但这是完全值得的。在浴盆里装满水，放入各种不同轻重的东西，让孩子尽情玩耍。在孩子玩的时候一定要多加注意，避免一不小心跌进浴盆。

6.设置一块艺术墙

为了孩子，在家中设置一块艺术墙吧，孩子会爱上这项艺术创作，而且这项活动安全性也很高。

7.面粉游戏

把面粉加水搅拌然后晾干掰碎，这种“玩具”蓬松、干燥，也不会粘在手指上，如果孩子不小心放进嘴里也不用担心。

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