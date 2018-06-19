昆凌要封肚暂不生三胎，毕竟带两个孩子real累啊~

近日，天王嫂昆凌自曝暂时避生三胎，夫妻俩目前规划是30岁以后再生。她还表示现在一男一女刚刚好，以后也可能不生了。明星频被追问追生问题，你们呢？是不是经常被父母逼生？

自从全面二胎放开之后，要不要生二胎成了大家的日常话题。今天不是要跟大家谈话要不要生二胎，而是想告诉大家追生之前必须要先了解一些事儿。

曾有网友戏言，昆凌一定是上辈子拯救了银河系才嫁给周杰伦。这句当然是调侃啦，但也不难看出好多人非常羡慕嫁给昆凌。

93年出生的她，15岁出道，22岁和周杰伦完婚，婚后一直甜甜蜜蜜。如今，已经拥有一双儿女，成了娱乐圈少见的年轻二胎妈妈。

但不得不说，自从生完二胎后，那满满的少女感说没就没了，看上去老了很多。不少宝妈都曾感叹，生一个孩子老10岁，而昆凌都生了2个孩子。即便妆容精致，也掩盖不了脸上的疲惫。

有人会问，生二胎更劳心劳累，我们为什么还要生呢？

昆凌之前的一条微博动态应该是众多二胎父母的心声。

不是因为被逼生就生了，或是有钱有时间，亦或为了生一个男孩或女孩，而是希望孩子有个伴，可以在这个竞争激烈、人情冷漠的时代有个相互依靠、支持的亲人。

当然，对我们普通人来讲，生二胎确实不易。钱、时间、人手一个都不能少。

不仅如此，据调查，二胎准妈主要有还有以下这些烦恼和焦虑：

其一，年龄问题，符合二胎政策6成左右为35岁以上的女性，都是高龄产妇，多多少少因为自身年龄担心影响胎儿；

其二，二胎性格，不少准妈希望能生个男孩或女孩，和头胎凑个“好”，无形中带来不少烦恼；

其三，胎儿健康，特别是头胎为高危妊娠或头胎有残障，二胎妈妈担心、焦虑程度更高；

其四，谁来带，自己带工作怎么办，老人带担心育儿冲突，影响家庭和谐；

其五，家庭经济负担，多生养一个孩子多一份经济开销，想要给孩子提供更好的生活、教育条件，那么必须有良好的经济基础；

其六，第一胎是剖宫产，担心二胎时分娩风险增大，容易出现并发症，产后容易抑郁；

其七，大宝的感受，不少大宝不同意父母生二胎，想说服ta愉快接受要费不少工夫……

所以，生二胎前我们要先考虑清楚，身心都做好准备，如此才能积极面对小生命的到来。

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