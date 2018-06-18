做好功课 孕期补足维生素

怀孕期间一定要吃得健康，除此之外，补充一些维生素来也很有必要，我们一起来看看：

什么是孕期维生素

包含多种维生素与矿物质，其中叶酸、铁、碘、钙是最为重要。

叶酸、铁、钙、铁

1.叶酸

有助于防止神经管畸缺陷的发生。

神经管畸形出生缺陷通常发生在怀孕初期的28天内，而这个时间段里女性通常不知道自己已经怀孕。毕竟有一半的怀孕是未经计划而发生的，所以建议每位女性从怀孕开始前到怀孕之后的12周每天服用400微克叶酸。

如果妈妈已经发现胎儿存在神经管畸形，就需要询问妇产科医生是否需要叶酸补充剂、以及需要的剂量。虽然研究显示，在怀孕前三个月服用大量叶酸（最多不超过4000微克）对于孕妇来说是有好处的，但是最好还是询问一下医生合适的剂量。

含有叶酸的食物包括绿叶蔬菜、坚果、豆类、柑橘类水果。即使包含叶酸的食物很多，最好还是服用适量的叶酸片作为备用。

2.钙

对于孕妇来说也很重要，有助于防止孕妇因胎儿吸收而导致自身骨密度下降的情况出现。

3.碘

在怀孕期间，碘对女性健康的甲状腺功能至关重要。碘缺乏会导致身体发育不良，严重的精神障碍和耳聋。碘不足甚至会导致流产和死产。

4.铁

不管对于母亲还是胎儿，铁元素都很重要，可以提高他们血液的携氧能力。

所需产前维生素的种类及剂量

（1）400微克叶酸

（2）400国际单位维他命D

（3）200-300毫克钙

（4）70毫克维他命C

（5）3毫克维生素B1

（6）2毫克维生素B2

（7）20毫克尼克酸

（8）6微克维生素B12

（9）10毫克维生素E

（10）15毫克锌

（11）17毫克铁

（12）150微克碘

注意，一些孕期维生素会使孕妇感到更恶心。如果你碰巧遇到这种情况，可以去咨询医生。医生通常会重新开一份处方产前维生素，比如将吞咽式的维生素换成咀嚼或液体的维生素。

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