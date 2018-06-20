老师连扇数名幼童，只因孩子排练出错！

六一前，不少宝妈来后台吐槽，表示幼儿园排练力度太大心疼孩子。为了演出成功，老师严格一点，作为家长可以理解，但也不能太过啊~前两天，网上曝出一则数名幼儿排练节目出错遭幼师扇耳光的视频，令人愤怒！

涉事的是陕西省商洛柞水县下梁镇中心幼儿园。视频显示，几十名幼儿在一名幼师的带领下在操场上做手势动作，其中几名幼儿疑因做错动作被该名幼师扇耳光。

据悉，事情确实发生在下梁镇中心幼儿园。这是一所私立幼儿园，涉事老师周某是园方聘请。该所幼儿园已于6月12日对网传视频发布情况说明，称“我园某班在户外游戏活动中，因某幼儿不受教育，教师予以正当制止，并非是网上所流传的恶意殴打幼儿……此事发生后，我园有不可推卸的责任。待下午放学后，面向全园家长进行道歉，并向该幼儿写出深刻的检讨，用真诚的心去取得家长的谅解……”

事发后，当地教育部门立即介入调查，核实情况后进行情况说明：基本情况如下梁镇中心幼儿园所述，幼师周某在带领中(1)班幼儿在户外排练节目时，由于情绪急躁，对五名幼儿进行了不理智的处罚。而涉事5名学生经送医检查，身体均无异常，情绪稳定。柞水县科技和教育体育局还责令涉事幼儿园立即解聘周某，并对该园进行责任追究，另外责成下梁镇中心幼儿园进行全面整顿。

目前，此事还在进一步调查处理中。

Tips：怎样知道孩子是否在幼儿园被虐待？

如果以下这10点情况，孩子反复出现其中一条或多条，大家要多注意了！

1. 抗拒上幼儿园;

2. 去幼儿园前莫名其妙发脾气;

3. 总做噩梦，特别是周末晚上;

4. 作息、吃饭等习惯发生明显变化;

5. 情绪、行为异常，比如发生明显变化或容易失控;

6. 随身物品老是莫名其妙丢失或损坏;

7. 开始欺负比自己弱小的小朋友;

8. 身体有不明原因的外伤、淤青、针眼、红肿等;

9. 说自己身体不舒服，比如肚子疼、头疼，但就医检查不出来;

10. 说某某老师不喜欢自己或自己不喜欢某某老师，或自己不喜欢自己。

其实，想知道孩子在幼儿园什么情况最好的办法是玩角色扮演，情景再现！让孩子来扮演老师，你来扮演孩子，你就可以很清楚知道老师平时怎么对待你家孩子的。另外，现在很多幼儿园都装有监控，对家长开放，大家可以观看。

希望所有的孩子都能远离伤害，快乐成长！

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