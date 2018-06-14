新生儿遭活埋 八小时后被救出奇迹存活

据英国《每日邮报》6月7日报道，日前巴西一名宝宝因为出生后没有哭泣，被家人认为是死婴，于是被埋到土中。八个小时后，警方找到了宝宝，发现孩子还有微弱的呜咽声，小家伙最终被解救并奇迹存活。

15岁妈妈浴室生下女婴

据了解，这名宝宝的妈妈是一名十五岁印第安女孩，当天中午她独自在浴室里生下孩子。这名女孩表示，宝宝出生时跌在了地上，还撞到了头。女孩的祖母随后发现孩子出生后并没有哭，于是便认为这是死婴。她便按照当地传统，将宝宝包裹在布里，埋在了土里。

警方前来营救，宝宝还活着

之后警察接到匿名举报，说有人没有向相关部门报告就私自处理了死亡的婴儿。警方立即来到处理地点，他们本以为会找到一具婴儿尸体，然而当他们小心扒开土的时候，竟然听到了宝宝微弱的呜咽声。警察赶紧将孩子拖了出来，而此时宝宝已经在50cm深的土里埋了8个小时。

孩子被送医院，曾祖母被捕

医护人员也很快赶到，他们马上给宝宝清理了呼吸道，并让孩子及时吸氧，之后孩子被转到了重症监护室，现在宝宝的身体情况一切朝好的方向发展。而宝宝的曾祖母因为涉嫌谋杀未遂，已被警察逮捕。

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