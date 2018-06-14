促进脑部发育 这几个方法不能少

家长都盼着孩子能够聪明机灵，但是要用对方法才能助孩子一臂之力，下面这些好方法，你不容错过：

1.保证睡眠质量

科学家发现，将睡觉时间满八个小时的孩子，和睡觉时间不满八个小时的孩子做比较，后者成绩会普遍不理想。充足的睡眠才能让孩子的大脑得到更好地休息，以便第二天更有精神去学习，去生活。因此，孩子的睡眠时间需要得到保证。

2.坚持运动锻炼

建议家长带孩子每天一起进体育锻炼，不需要太长时间，大概二十分钟就已经充足。不过，运动最重要的还是持之以恒，只有每天都坚持才能够见到成效。孩子的运动量也需要循序渐进，而且要在孩子的能力范围内，不可过度哦~

3.吃有益的食物

家长可以给孩子食用蛋白质含量丰富的食品，因为脑细胞在代谢时是需要大量的蛋白质，所以在日常多多补充蛋白质，可以激发脑活力。像是鱼和虾都是动物蛋白质含量丰富的食品，而大豆则是植物蛋白质含量高的食品，平时可经常做给孩子吃。

ps：准妈妈注意，要多食用新鲜水果蔬菜

调查发现，那些在经常食用新鲜蔬菜和水果的孕妈，生下来的孩子身体更加结实，更聪明。建议孕期饮食务必要注意荤素搭配，营养均衡。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)