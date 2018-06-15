生育是女性使命？伊能静犀利回怼直男癌

最近伊能静怒怼直男癌上了热搜。

事情的起因是这样的：

伊能静评价4岁孩子被亲生母亲虐待的新闻，表示如果你不能照顾好孩子，就不要生孩子了，连动物都知道保护孩子是天职。

之前的新闻报道：4岁男童常遭离婚妈妈毒打，逃出家求救！母亲：我生他时候差点难产死！

大部分网友都比较支持伊能静的观点，但却有几个直男癌跳了出来，说些什么生育是国家使命的话。向来在微博上直言直语的伊能静，哪能忍住这些言论，逐一diss回去。

伊能静随后的微博写道：

你们这些找存在感的直男癌来一个我怼一个！顺便拿你们告诉傻女孩，什么就是不能跟他生孩子的男人模板。

女人生孩子不是来给你提高国家生育力的，提高生育率，是男女两方的责任，真要为国家好，就是照顾好国家未来的主人翁，真要提高生育率，当个好男人就会有好女人毫不犹豫的给你生孩子。你能在各方面好好爱她爱孩子，她就有勇气继续生，要提高生育率，麻烦提高你做男人的品质！

那个说别管别人的孩子的直男癌，就是你这种想法，才会有那么多虐待孩子的父母说，我把孩子打死也是我自己的事！自私、自以为是、毫无大爱！人是共生社会，一个从小被扭曲的孩子长大成人，会成为无数社会的影患，也有可能再次创造受伤家庭，成为恶性循环！所以抱歉！只有全人类都能做到每个孩子都是我的孩子的那一天，这世界才会真正平和，这很困难不表示我们不去努力！麻烦姑娘一定看清这种直男，因为他以后把孩子打个半死，你去拉他，他会告诉你，你管好你自己当妈，我当爹我打孩子关你屁事！

最后这个直男癌末！女人不是来给你家生孩子的道具！女人是爱上你了才来跟你有爱的结晶。你是宫斗剧看多了？还是古代穿越来的还以为自己是皇上？

好女孩们！睁大眼了！什么男人不能嫁！不能给他生孩子？只考虑自己不考虑你的，就不能嫁！生！让他找母牛去生！

女性不是工具！生儿育女是双方的责任！要想国家未来好，你当个有责任、有爱心能教养出善良有品格的孩子的父亲，如果都是好孩子好家庭，国家一定会好！

先当个好男人提高你的智商再来想这些有的没的！

以上的直男癌评论只是社会的冰山一角，有些时候最直男癌的甚至是女人。

以前在知乎上看到一个人分享的故事：

我大姐有一年生女儿难产大出血，县医院用尽手段抢救不过来，直接给下了病危通知书。其实那时有一个最见效的手段：切除子宫。但是大姐的婆婆不同意，因为那样以后就不能生孙子了。大姐夫和我妈都不言语。后来还是紧急转往市医院，花了好多钱才救回来的。

我那时在外地上班，回家后才知道这件事情，我妈说你差点永远见不到你大姐姐。我就特别生气地问我妈为什么当初不切除子宫，我妈说不能给人当家，不然以后会落埋怨，是我让人家断子绝孙的。

当一个人自己娘家都把自己当作给人生育的工具时，该有多绝望。

我同事说有时候带娃太累了，想找个身边人吐吐槽，得到点理解安慰。

但别说跟老公、婆婆说了，

跟她妈说老公甩手掌柜，她妈都说谁不是这么过来的。

她说幸好她爸没有家暴的习惯,不然她被老公打都得为了孩子忍忍。

原来看过一个东欧女作家的个人采访，

有个记者提问：

你写作这么辛苦投入，会对孩子有愧疚感么？

女作家说：

会啊，但是你们从来不问男作家这个问题。

我们的人生不是为了生孩子，妈妈也有自己的人生和追求，妈妈不只是孩子的配件，也没有义务用自己的人生为别人的理想买单。

牺牲不是当妈的天职，希望为了孩子牺牲自己的人生是圣母，希望为了孩子牺牲别人的人生是傻x。

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