宝宝的皮肤护理，很多家长做错了！

最近天气越来越热，宝宝外出玩耍的也越来越多。可是不少妈妈发现，自家宝宝好像过敏了，浑身长红疹子，有些地方皮肤还有点肿，痒得到处挠！对于过敏体质的宝宝和妈妈们来讲，这确实是段难熬的时光。

这不光因为春夏是宝宝过敏高发的季节，加上现在环境污染问题日益严峻，空气质量差，更导致每年宝宝肌肤过敏的几率逐年递增。

根据中国城市婴幼儿过敏性疾病流行病学调查结果显示，过敏性皮肤疾病已经成为许多新生儿父母需要面临的严峻问题。大约有10%-20%的孩子受到湿疹等皮肤过敏性疾病的影响，每年患病率提升约5%，其中1岁前开始发病的占总数的65%，5岁前占85%。

看来像这样肌肤过敏的宝宝，真不在少数。不少妈妈都表示稍不注意宝宝就会出现肌肤红肿、干痒甚至发小疹子等问题。这些严重影响宝贝萌值的问题该怎么破呢？这时候，宝宝的面霜就该登场啦~

怎样挑选宝宝的面霜？

1.首先看成分和质地

对于宝宝面霜的功效，咱们只追求滋润保湿，成分可不能太复杂。首选要远离的三种最常见的添加成分就是：酒精、防腐剂、香精！会致敏的这些东西通通都不要！

敏感肌宝宝的肌肤更脆弱，所以使用的面霜成分需要更安心。最好选择专为柔弱肌宝宝肌肤研制的，亲和无刺激的产品。而且无香不刺激，细腻不结块的面霜才是让妈妈安心的好面霜哦。

2.选择敏感皮肤宝宝专用

宝宝的肌肤屏障就像一面墙，只有这堵墙越强健，宝宝肌肤对抗外界刺激的能力才会越强，才能有效预防过敏。因此给敏感肌宝宝的面霜应该具有，和宝宝肌肤天然屏障结构相似的成分，这样才能加固宝宝的肌肤屏障，提升肌肤抵御力。

在给宝宝使用前最好先在宝宝手臂内侧或耳后根抹一点观察一下，如果没出现异常反应再继续使用。

3.舒缓作用不能少

预防为先，但如果宝宝不幸过敏了有效舒缓也很重要，因为一旦肌肤过敏，宝宝往往各种抓挠焦躁不安，但有效的护肤还是要坚持进行的。因此面霜最好能起到一定的舒缓作用，能帮助这类宝宝缓解过敏干燥引起的发红、瘙痒等不适。

妈妈们可以带宝宝去母婴店先试用再购买，看看是否好推开，涂抹后是否滋润，有没有刺激感等等。因为上手体验才最直观嘛~

宝宝护肤，还有哪些部位要注意？

1.小脸护理有窍门

长辈带娃时可能会因为担心水冷，喜欢用稍热一点的水给孩子洗脸。但其实给宝宝洗脸和自己洗脸可不一样！幼儿的皮肤会有天然油脂，是孩子的天然保护层，如果用过热的水，会造成面部的水分及油脂流失。

所以给孩子洗脸的时候，用与体温差不多的温水即可（不超过40度），擦干净后立即涂上保湿面霜，锁住水分。尤其宝宝添加辅食后，每餐后都要洗脸，如果不注意护肤，会让皮肤越洗越干，所以妈妈要不厌其烦记得给宝宝“擦香香”哦！

2.鼻子需要重点保护

鼻子属于人体末端，是很容易受凉、水分流失的部位。妈妈们想想自己，是不是很多时候鼻头容易脱皮？孩子也会有这样的现象，如果你发现宝宝鼻头红红的，那就是皮肤过于干燥的信号了，虽然看上去萌萌哒，但其实已经开始痛了哦！所以擦面霜的时候千万要记得给小鼻子做好重点防护！

3.嘴巴周围不能忘

因为小宝宝容易流口水，所以反倒是经常被口水浸湿的嘴周围更容易出问题，比如起口水疹、湿疹等。所以妈妈们最需要注意的是不要任凭宝宝的口水四流，而是即时擦干，并且一天2-3次在嘴周涂上婴儿专用润肤霜。

总之，因为宝宝皮肤底子薄，面霜确实很重要。而选择宝宝面霜的时候，注意分辨正规厂家、符合国家标准的产品，成分上远离酒精、香精、防腐剂。宝宝皮肤护理其实是项比较琐碎的工程，但是为了保护宝宝吹弹可破的小脸，麻烦点也值得嘛~

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