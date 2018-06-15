这款儿童神药终于被禁用 已发生多起事故

还记得前段时间柴胡注射液被要求修订说明书、写明禁用于儿童的消息么？

最近国家药监局再次把另一位儿童明星药列入【儿童禁用黑名单】——

双黄连注射液 。

药监局要求厂家在说明书上注明：明确 4 周岁及以下儿童、孕妇禁用双黄连注射剂。

双黄连注射剂主要用于发热、咳嗽、咽痛等症状，曾是儿科当中的明星药。广泛用于临床上上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、急性支气管炎、肺炎等症状。

但是关于这款“神药”的不良反应病例新闻却屡见不鲜。

2007～2015 年历年食药监局公布的《严重不良反应报告的注射剂品种名单》中，双黄连注射液都榜上有名。

在一次次的用药事故后，双黄连注射剂终于被禁止儿童使用。

据媒体报道我国抗生素滥用严重，平均一个中国人抗生素使用量是欧美国家的数倍。

而我国儿童用药情况同样也不容乐观，中国聋儿康复研究中心副主任陈振声教授介绍我国每年有上万儿童因误用药物致聋。

所以孩子用药，安全第一。

俗话说：是药三分毒。孩子身体还未发育完全，对药物的副作用耐受性较低，所以给孩子吃药更要慎之又慎。下面几个儿童用药的问题，大家平时一定要多加小心。

用药不能靠经验

很多家长在孩子生病时，都习惯按照自己的经验给孩子吃药。这样很有可能加重孩子病情，甚至带来生命危险。

医药是个知识更迭很快的行业，且与性命相关。给孩子用药不要依靠经验擅作主张，还是要遵循医嘱。

家长尤其易犯的错误就是凭感觉给孩子用药制定剂量。儿童用药也不是简单的成人药物减量就行，成人药品不要给儿童使用，成分不同，作用的对象不同，毒副作用也大大不同！

不要孩子一不舒服就吃药

有的家长习惯孩子一有风吹草动就给他吃药，甚至还有些极端的家长会给孩子预防性吃药，比如听说流感爆发，提前给孩子吃感冒药。

这些都是不可取的，可能破坏孩子的免役系统，也容易让孩子形成耐药性。

PS:如果孩子高烧一定要及时干预，高热惊厥有可能伤害大脑。

用药安全

认真阅读药物使用说明书，了解药物服用方法与剂量，用药期间有什么禁忌。

另外要注意药物置放在儿童不易拿取的地方，《2017年儿童用药安全现状报告》显示：我国每年有超过600名儿童(0—14岁)因药物中毒而死亡，其中81.4%是儿童自己误服，非常可怕，本可以轻易避免，让我们引起重视，不让悲剧重演！

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