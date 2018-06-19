原来，夫妻俩的第三者竟是ta！

现在的离婚率真的是越来越高，至于离婚理由千千万，有时候难免让人觉得婚姻这座围城像纸糊似的，一捅就破。昨天，达妈看到一则奇葩新闻三观都被震裂了。

赵雷和李丹原本是令人羡慕的一对，在哈尔滨读书、工作、买房、结婚。但结婚五年后，两人却牵手走进了离婚登记处。

原本，这家婆婆从小两口新婚之夜起就和他们同房，穿着睡衣睡到了双人床，眼里完全看不到专为她准备的单人床。这一睡就是3年，直到儿子儿媳换了两居室。所以这3年来，除了新婚当天在家楼下宾馆开房，小两口基本就没了夫妻生活。

虽然赵雷觉得亏欠妻子，但也表示“我只有这一个妈，她来投靠我，我不能让她出去住，房子再小，只要有我的地方，就是能让母亲依靠的家。”

终于，赵雷和李丹贷款买了两居室。原以为生活会改善，没想到却成为离婚的导火索。婆婆再婚了，蜜月后就带着丈夫住进了两居室。日常不方便不说，婆婆还经常用各种理由不敲门就进入小两口的卧室。李丹无奈表示“生活是无边的黑暗，仿佛时时刻刻被人监视。”

婆媳关系糟糕，作为儿子的赵雷深知妻子的忍让、委屈，但自己妈从没说过儿媳一句好话。

不仅如此，婆婆还给儿子洗脑，让小两口不要要孩子，理由是怕将来离婚麻烦，她还得带孩子。

虽然小两口还有感情，但这样的婚姻生活难以继续，还是以离婚告终。

这可真是比电视剧还狗血的故事。达妈很想问赵雷“你要给妈妈一个依靠的家，所以就让老婆受委屈，那娶老婆干嘛呢？”

这么一想，那个经典问题“我和你妈妈掉水里你先救谁？”也有点意思。女性朋友之所以这么问，无非是想知道自己和男方在一起，男方会把谁摆在首位。如果男方始终以自己妈为主，那日子还怎么过？

前段时间，《多少中国式婚姻，一张床上睡了6个人 》很扎心！一张床上不仅有小两口，还有双方的父母。而这，这不正是无数中国式婚姻的痛点吗？即使儿女成家了，父母不懂得及时放手，得体退出。

像“和婆婆同睡3年”这事少见，但生活中类似的事多得很，比如：

婆婆各种嫌弃儿媳照顾不好儿子，自己贴身照顾，比如搓背；

虽然不同住，但手握儿子家钥匙，方便随时上门帮忙打扫卫生、整理东西；

育儿发生分歧时，老公说“我从小被这么被我妈带大的，怎么就你事那么多？！”

……

面对无法独立没有主见的妈宝丈夫，没有边界感强势的婆婆，好像除了离婚没有更好的选择了。

我们这一代特别是独生子女虽然很多人年龄长大了，但仍然是“巨婴”，任由父母无孔不入的干涉。孝顺长辈当然要，但凡是都那么听话是愚孝。我们应当明白，自己的人生应该自己做主，尤其是成家之后，一定要有边界感，否则凭什么去追寻婚姻的幸福？一段婚姻里只能容得下2个各自人格独立、步调一致的人而已。

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