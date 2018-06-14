产后最容易长胖的3个部位 教你消肉

产后肥胖成了不少妈妈心中所“恨”，下面这几个部位更是最容易长肉的区域。别担心，育姐这就教大家几招，帮你消肉：

腹部

腹部运动主要是增加腹部的肌肉，可以从两个方面进行。首先，进行呼吸法，妈妈们平躺在床上，用腹部有节奏地呼吸，吸气时肚子凸起，而呼气时肚子缓缓放松，这样的动作重复5到10次即可，如果是剖腹产的妈妈，那就一定要等伤口恢复好了再做；第二个方法是平躺之后双腿伸直抬高，然后将膝盖弯曲成90度，坚持10秒即可放下，这个动作可以重复5-8次。

腿部

妈妈们首先要平躺下来，双臂平放在身体两侧，接着抬高一只腿，使其与平面成直角，坚持2秒后缓慢放下，并重复5到10次，然后换另一只脚继续做5到10次。

也可以这样做，妈妈们侧躺，用同侧的手托住头部，接着将上面的一只腿抬起，抬不到90度也没关系，千万别大力拉扯，坚持2秒后放下，重复5到10次后换一个侧躺的方向，抬另一只腿，重复5到10次即可。

臀部

做臀部塑形，桥式运动是非常不错的选择，它可以有效地锻炼臀部肌肉，消除臀部赘肉，使臀部紧实。这个动作需要妈妈们平躺，双手贴着平面，收起小腿，使小腿与平面垂直，接着微微分开双腿，将臀部抬起，这时候可以明显感受到臀部在向内挤压，也可以感受到肌肉的运动。抬起的动作坚持3秒后放下，然后重复5到10次。

提醒各位，不可运动过量或者做大幅度的运动，每个动作也不需要做到精疲力尽，适量的的运动虽好，但也不要因为太用力而拉伤肌肉。

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