三个方法 戒除奶睡没烦恼

宝宝喜欢奶睡可真是让妈妈们头疼，。其实，让孩子戒掉奶睡也是有方法的，接下来就让我们来看看有哪几招。

把握入睡时机

其实只要掌握好时机，就能够让宝宝轻松入睡，而且不容易被惊醒，而这就需要爸爸妈妈们耐心地观察了。当宝宝出现眼神呆滞、动作变慢、不再玩玩具而是安静地呆着，或者是频繁地要妈妈，开始打哈欠的这些现象时，那就是宝宝们犯困了。这时候宝宝们的情绪是比较稳定的，哄睡的效果会好很多，也更顺利。

需要父母的情感回应

在初期，宝宝们常常会不习惯，会大声哭闹，虽然不建议妈妈们一听到宝宝哭闹就去安抚，但也不是直接忽视。一般这种情况下，让宝宝哭泣的时间不要超过十分钟，如果妈妈们错过了满足宝宝们情感需求的机会孩子就会容易逐渐丧失安全感，变得敏感和孤僻起来。宝宝们的心理十分脆弱，需要时常得到父母情感上的回应。

学会其他安抚方式

具体的安抚方式有这样几种：安抚奶嘴，比较适合初期，宝宝们可以通过吮吸来获得满足和安抚；频率规则的声音，比如爸爸妈妈们的心跳、呼吸声或说话声音，爸爸妈妈们可以把宝宝放在身边，轻轻地唱摇篮曲等等，让宝宝们感到安全和舒适；抚触，宝宝们都喜欢温柔的按摩和抚摸，爸爸妈妈们可以摸一摸他的脸，握一握他的手，或是轻轻拍轻轻摸他的背，这都是不错的抚触方式。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)