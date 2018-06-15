高龄怀孕，这些事情请上心！

医学上一般将三十五岁之后怀孕的女性视为高龄孕妇。高龄孕妇无论是在怀孕期间还是生产时都很需要特别的照顾，这是因为，女性在三十五岁以后，有所下降，以至于她们在怀孕以及生产时存在着更高的风险，不仅是对孕妇有危险，对胎儿来说也存在极大的风险。因此，高龄产妇需要更加小心与注意。

那么，高龄孕妇应该注意什么呢？

做好孕前体检

这类女性一定要做好孕前准备，比如男女要到医院进行全面的身体检查，看看双方的身体素质如何，有没有疾病，适不适合怀孕等等。系统地检查能够预防隐形疾病的出现，同时女性也能够在医生的专业指导下更健康地怀孕。

及时补给叶酸

普通产妇需要叶酸的摄入，高龄产妇更是不能缺，尤其是在怀孕早期。服用叶酸可以起到促进胎儿的发育以及预防胎儿畸形的作用。

务必要定期产检

高龄孕妇需要随时随地关注自己的身体状况以及胎儿的发育情况，所以必须定期去医院产检，保证自己与孩子的健康与安全。这里特别提醒大家要做好唐氏筛查，这是高龄产妇需要重视的风险项目。唐氏筛查结果风险越高胎儿很可能就有问题，反之，唐氏筛查结果风险越低则更有利于胎儿健康发育。

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