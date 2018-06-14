小家伙总咳嗽？找准这些原因

如今天气是越来越热了，很多家庭都开始开空调了。可是空调房来回进出，小孩子可是容易生病的哦。这不，育姐身边有好多小朋友都患上了咳嗽。为了应对孩子的咳嗽，你需要知道引起咳嗽的常见原因，还要学习下护理方法。话不多说，一起来学习下吧~

常见原因与治疗方法

咳嗽是孩子身体试图摆脱粘液中异物的表现。常见的病因包括：

（1）传染病

感冒、流感和哮吼都可能导致孩子们持续的咳嗽。感冒容易引起轻微的干咳；流感会引起严重的干咳；哮吼在引起咳嗽的同时还会导致孩子夜晚呼吸声重。不过，这些病毒感染不是用抗生素治疗，建议及时就医，不要盲目用药。

（2）胃酸反流

儿童胃酸反流的症状包括咳嗽、频繁呕吐、口臭、胃灼热。治疗方法取决于孩子的年龄、健康状况、其他问题等。你可以尝试以下3个方法：忌口（通常为巧克力，薄荷，油炸、辛辣、高脂肪食物，咖啡因和碳酸饮料）；睡前2个小时不吃东西；少食。倘若病情严重的话，建议就医。

（3）哮喘

哮喘症状因人而异，所以很难诊断出来。但是，哮喘的一个典型症状就是咳嗽，在夜间咳嗽会加剧，此外孩子进行一些体力活动时也会咳嗽。哮喘的治疗取决于发病原因，可能需要避免污染、吸烟或香水等诱因。如果你怀疑孩子有哮喘，一定要去看医生。

（4）过敏或鼻窦炎

过敏或鼻窦炎会引起持续咳嗽，喉咙发痒，流鼻涕，流泪，喉咙痛或皮疹。建议带孩子去医院进行过敏测试，找出过敏原，并注意避免。过敏原往往包括食物、花粉、宠物皮屑和灰尘。针对这类孩子，医生可能会给宝宝开抗过敏药物或针。

（5）百日咳

百日咳的特征是持续咳嗽，并伴有明显的吸气和呼气声。其他症状可能包括流鼻涕、打喷嚏和低烧。百日咳是会传染的，但是用疫苗很容易预防。

（6）其他原因

孩子因为生病而咳嗽，在病愈后，依然会习惯性咳嗽；

吸入异物如食物或小玩具；

接触刺激物，如香烟、花粉等等。

孩子咳嗽可以用药吗

药物不能治疗感冒或流感，但是止咳药片可以帮助缓解咳嗽引起的喉咙痛。为了防止窒息，4岁以上的儿童才可以服用止咳含片或药水。注意，不要给一岁以下的儿童以蜂蜜为基础的咳嗽药。

什么时候要去医院

如果有以下情况，请立刻拨打120：

（1）难以呼吸或说话；

（2）窒息；

（3）休克或停止呼吸；

（4）嘴唇或指甲发蓝。

如果有以下情况立刻带孩子就医：

（1）不断呕吐；

（2）流口水或吞咽困难；

（3）看起来很不舒服；

（4）喉咙处可能卡了东西；

（5）深呼吸时胸痛；

（6）咳血；

（7）免疫系统弱；

（8）宝宝4个月以内，直肠体温超过48摄氏度（不要给婴儿吃退烧药）；

（9）发烧超过48摄氏度，且服用退烧药后2个小时没有好转。

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