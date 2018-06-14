有娃一族注意了！装修新房这些地方得上心

家有宝宝，装修一定要多用心。为了确保宝宝日后的健康和安全，各种细节都要考虑到。另外，装修完之后可不要急着搬进去哟~

新房装修首先要进行硬装。为了保护宝宝安全，装修时这些细节要注意：

▷ 油漆涂料

普通的油漆涂料含有多种对人体有害的物质，比如甲醛、有机有机化合物（VOC）、苯系物等。甲醛会影响宝宝的呼吸系统，甚至有可能引发癌症；有机化合物（VOC）会排出有害气体，造成宝宝头晕、头痛、眼睛和呼吸道感染等；苯系物会破坏宝宝的血液系统，甚至会导致宝宝造血功能差，进而诱发白血病！

因此，大家在选购油漆涂料时一定要选择绿色环保的产品，装修时也要检查油漆涂料是否出现翘起、破损、小碎片剥落等情况。

▷ 门窗

（1）窗户

近年来，儿童高空坠楼频频发生，安全防护一定要重视。建议大家给所有窗户装上防护栏。这样不仅可以防止宝宝坠楼，还能起到一定的防盗作用。

另外，家中有小宝宝，窗户特别是婴儿房的窗户，设置应符合以下要求：不要用大面积玻璃，以防玻璃承受不了宝宝体重发生破裂造成意外；窗户的把手或插销需要成人的力量方能打开，防止宝宝自己打开窗户导致意外发生；开启宽度应小于10厘米，避免宝宝有穿过窗户坠楼风险；窗帘拉线一定不要让宝宝够到，以免引发窒息等等。

（2）门

大家最好在门下安装一个门止，这样避免门突然关上导致宝宝受伤。还有，门锁最好不能从里面反锁，可以随时从门外打开。

▷ 插座

通常来说，电源插座距离地面的高度是30cm，但这个高度正好是宝宝能够触摸到的高度。宝宝有很强的好奇心，如果将细小的手指伸进插座里就有可能造成触电意外。

建议大家购买带有保护门的开关插座，防止宝宝触电。另外，用家具家电将位置较低的开关插座挡住，也是一个不错的方法。

▷ 厨房操作台

厨房里有很多对宝宝安全有威胁的物品，比如刀具、灶具、开水瓶等等。如果厨房操作台设置过低，宝宝玩耍时就有可能爬上去，进而发生各种意外。

因此大家在装修新房时，不要将厨房操作台设置的太低。如果厨房操作台高度无法调节，一定要将有可能威胁到宝宝的物品放在高处，使发生意外的风险降到最低。

硬装完毕，接下来要购置家具家电进行软装。大家在软装时要注意避免一些安全隐患：

★ 家具

建议大家优先购买边角比较圆润的的家具，或者将家具的边角用护角条包裹起来，这样会走路的宝宝就不容易碰伤了。

另外，大家购买的家具时，一定要买收纳空间较大的那种。宝宝的东西很多，若收纳空间不足，要不了多长时间，家里就会变得很乱，宝宝在家玩耍时就有可能发生意外。

★ 婴儿床

宝宝的婴儿床一定要坚固牢靠，没有任何部位发生松动；板条之间的间距不大于6cm，防止卡住宝宝的头部；床表面平滑，没有任何凸起或锐角。

还有，1岁以下宝宝大多在床上活动，在学习翻身、爬行时，爸爸妈妈稍不留神就有可能坠床。建议大家购买带有防护栏的婴儿床，这样宝宝就不容易坠床了。

另外，婴儿床上的东西应越少越好，只需一个合适的床垫和一条床单就可以了。

★ 绿植

家中放一些绿植，对美化家居环境很有帮助。但是请大家注意，有一些绿植并不适合放在家中。仙人球、玫瑰花等带刺植物有可能会戳伤宝宝小手；水仙、水观音含有毒性，宝宝误食后有可能会中毒。

★ 恒温花洒

恒温花洒通常有保护键，宝宝即使误开也不会被烫伤。燃气热水器一般可以设定恒温，但如果用的是没有这一功能的储水式电热水器，建议购买恒温花洒配合使用。

育姐的邻居将新房装修好后，才过了100多天就入住了。结果他家2岁宝宝之后久咳不愈，医生怀疑与新房装修有关。敲黑板，这里提醒各位，新家装修完毕，一般要2—3个月后入住。如果家有宝宝，最好半年以后再住进去。

这里给大家介绍改善室内空气质量的一些方法：

√ 开窗通风

开窗通风能很好祛除甲醛，改善空气质量。需要注意的是，不但要把家里所有的窗户都打开，还要将橱柜门、抽屉等统统打开。通过空气对流的方式可以将甲醛排放到室外，但一定要关注天气变化，遇到刮风下雨要及时关闭门窗，防止大风大雨对新房环境造成破坏。

√ 种植绿植

新房装修好后，残留甲醛的散发通常需要3-5年时间。虽然甲醛的味道很小甚至有可能感觉不到，但它会一直存在。建议大家不管是入住前还是入住后，都要在家里放上一些能够祛除甲醛的植物，比如芦荟、虎尾兰、吊兰等。这些植物除了能祛除甲醛，用来美化家居环境也是很不错的！

√ 放置活性炭

在新房的角落及密闭的地方放置一些活性碳包，可以有效吸附残留甲醛，从而让空气质量变得更好。

√ 使用空气净化器

大家可以购买空气净化器放在刚装修好的新房内使用，这样能很好的祛除甲醛、有机化合物（VOC）等装修污染，改善室内空气质量。

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