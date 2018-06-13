宝宝生病常吃药 可能后果很严重

继柴胡注射液儿童禁用之后，近日国家药品监督管理局发布公告，注销了多潘立酮混悬液等5个药品注册批准证明文件，其中包括上海强生的小儿伪麻美芬滴剂（商品名：艾畅），以及西安杨森的多潘立酮混悬液(商品名：吗丁啉)，都为大众所熟知的儿童常用药。吗丁啉对消化不良等有效，但相关专家表明：其副作用也不小，严重的不良反应可能导致失性心律失常，心源性的猝死。

天气忽冷忽热，宝宝感冒发热、腹胀腹痛、腹泻、厌食、积食等状况频频出现。不少家长见宝宝不舒服立马给他吃药，然而这么做并非明智的决定。要知道，常吃药有可能会给宝宝的健康带来不小的问题，如果“吃错药”还可能引发严重的后果！ 那么又该如何处理呢？

宝宝常吃药的危害

1.造成身体抵抗力下降

为了让宝宝尽快康复，很多爸妈习惯让他吃药，甚至输液打针。长此以往，宝宝身体的抵抗力就会下降，以后生病都要通过药物治疗才能好起来。

2.导致肝脏受到损伤

俗话说，是药三分毒。宝宝的器官尚未发育完善，容易遭到毒素的侵蚀。而且肝脏的代谢能力较差，不能很好地分解毒素，经常吃药有可能对身体造成不可逆转的巨大损伤。

3.使孩子身体产生抗药性

一些宝宝依赖药物治疗，身体的抗药性变得越来越强，进而出现药物对疾病无效的情况，或者需要加大药量才能起效的情况。一旦发生这两种情况，对宝宝的身体健康会带来很不利的影响。

4.让孩子对药物产生反感

很多药物是苦的，若大家经常让宝宝喂药，会让他对吃药这件事产生恐惧心理或厌恶心理。等到真正需要吃药的时候，若宝宝就是不肯乖乖服药，有可能会耽误治疗时机，让病情加重。

由此可见，宝宝吃药确实存在诸多隐患和不便。当宝宝出现肠胃问题时，想要缓解症状，选择合适的外用药也是很好的方法。

外用药其实更安全

宝宝出现肠胃问题，主要是因为脾胃虚弱。中医认为，“脾为后天之本，气血生化之源”，是整个饮食物代谢过程中的中心环节，若脾胃虚弱，则消化吸收功能失常，进而出现腹胀腹痛、腹泻、厌食、积食等一系列问题。而脐疗是以脐（即神阙穴）为用药或刺激部位，以激发经气，疏通经络，促进气血运行，调节人体阴阳与脏腑功能，从而防治疾病的一种方法。中医认为脐部位于腹中央与脾胃相通，表皮角质层较薄且屏障功能最弱，药物最易穿透、吸收（比正常皮肤部位的吸收速度高 8倍）。肚脐下没有脂肪组织，皮肤和腹膜、筋膜直接相连，通过脐疗外用给药，渗透力较强，易穿透扩散，药物通过透皮吸收可以直接进入血液循环，而经门静脉进入肝脏的药量极少，且吸收速度恒定，血药浓度曲线平稳，避免了口服给药的“峰谷”效应和肝脏首过效应。因此脐疗也能非常安全、快捷、有效地治疗肠胃问题。脐疗给药方式简单，没有痛苦，宝宝也更容易接受。

复方丁香开胃贴是纯中药制剂，采用经典组方，含有丁香 、苍术、白术、豆蔻、砂仁、木香、 冰片等中药成分，具有有健脾开胃、燥湿和中、调气导滞之功效，对宝宝因脾胃虚弱引起的腹痛、腹泻、厌食、积食等消化不良症状有不错的治疗作用。同时，它还能改善肠胃功能，提升消化系统的免疫力，让宝宝远离肠胃疾病。

目前，在临床上复方丁香开胃贴被广泛应用于治疗小儿及成人功能性消化不良所引起的各种症状以及诸多疾病引起的与消化系统症状，均取得了满意的疗效，特别是在儿科应用更加广泛。温州医学院附属儿童医院于2008年用 EGG 检测方法对儿童功能性消化不良进行了研究，发现外用复方丁香开胃贴比口服某丁啉疗效更佳。

2018年经过全国二十家临床基地医院历时两年半的努力，240例双盲临床试验结果显示：复方丁香开胃贴治疗儿童功能性腹痛的疗效显著优于对照组，且依从性好，安全性高。

因而，当治疗儿童消化不良的常用药吗丁啉退出中国市场后，复方丁香开胃贴将成为宝宝肠胃不适的更安全选择。

复方丁香开胃贴不仅安全有效，使用方法也很方便：（1）它使药物直接穿透脐部进入血液循环，而经门静脉进入肝脏的药量极少，既避免了药物的肝脏首过效应，又可减少宝宝吃药打针的痛苦；（2）只要把药丸放在胶布护圈里，药芯对准肚脐眼（神阙穴）贴12小时，每天贴一次即可。治疗腹痛一般仅需30分钟左右，治疗恶心、呕吐、腹泻、腹胀需要半天到一天，治疗厌食需要1—2周。

最后再次强调，希望各位爸爸妈妈都能记住：当宝宝肠胃出现问题时，选择更安全的治疗方式对宝宝很重要哦！

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