宝贝生病了要不要去学校？教你快速判断

流鼻涕、咳嗽、喉咙痛……小孩子总会患上各种大大小小的疾病，有些是有传染性的，有些则不是。那么，孩子遇到哪些疾病需要在家休息呢？

先自问3个问题

（1）孩子发烧了么？

如果体温超过38摄氏度，就要引起注意，让孩子待在家里，因为发烧是各种疾病的前兆。

（2）孩子真的有足够的精力读书么？

如果孩子太不舒服，以至于难以吸收课堂内容，还不如让孩子待在家里。

（3）孩子是患了如流感或红眼病等传染疾病么？

如果你认为有可能，那就不要让孩子去上学，直到确定孩子不再具有传染性。

孩子生病，到底要不要去学校？

（1）发烧

发烧表明身体正在对抗让人生病的细菌。这是流感等传染病的常见症状。如果体温超过38度，至少要等到孩子退烧后24小时再送他回学校。

（2）腹泻

腹泻是由感染、食物中毒或抗生素等药物引起的，严重时会导致脱水，所以家长要及时给孩子补充水分。这种情况下可以让孩子在家休养，直到情况好转，或者如果医生说可以去上学，那么再送孩子去上学。

（3）呕吐

呕吐是身体抵抗病菌的另一种方式，它通常是由胃病或感染引起的。如果孩子在过去的24小时内呕吐了两次以上，那么就让他留在家里。可以在症状消除后送孩子回到学校，或者得到医生的允许。

（4）严重感冒和咳嗽

如果出现严重的咳嗽和感冒症状，应该让孩子呆在家里。严重的咳嗽可能是传染性疾病的标志，比如百日咳、病毒性支气管炎、哮吼。它也可能是哮喘或过敏的警告信号。

（5）喉咙痛

喉咙痛可能是普通感冒或链球菌感冒的症状。如果孩子只是轻微的感冒，还是可以去学校的。如果孩子被诊断患有链球菌性喉炎，在他开始使用抗生素后至少要让他待在家里24小时。

（6）红眼病

红眼病具有传染性，在治疗后的24小时内，孩子都应该待在家里。红眼病的症状包括眼睛发红、刺激、肿胀和流脓。

（7）头痛

头痛也可能是传染性疾病的症状，比如胃病、流感、脑膜炎和链球菌性咽喉炎。如果孩子没有任何其他疾病征兆，感觉没太大问题，就可以去上学。

（8）皮疹

皮疹可能是传染性疾病的征兆，如水痘、细菌性脑膜炎或脓疱病。把孩子留在家里，直到确诊。症状消失或医生说没问题之后，孩子就可以回到学校。

（9）耳部感染

耳部感染没有传染性。只要孩子能集中精神上学，就没必要让只有轻微耳痛的孩子待在家里。

（10）轻度的感冒或呼吸道症状

轻微的感冒或呼吸道症状并不一定会让你的孩子感到非常不适，但要记住，即使孩子没有流鼻涕，咳嗽也很轻微，还是有可能把病毒传染给别人，所以你要根据实际情况合理判断。

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