护理发烧BB，要点和禁忌你都清楚吗？

发烧是抵御感染的一种防御手段。孩子的身体提高它的温度来杀死细菌。大多数情况下，发烧是无害的，并且3天之内就会自然消失。那么，如何护理发烧宝宝呢？下面这些护理要点你需要pick一下~

如何护理发烧宝宝

扑热息痛可以降低孩子体温，如果孩子超过2岁，可以按照说明书上所写的剂量服用，如果孩子不到2岁，则需要遵循医嘱。

除此之外，你可以采取一些物理措施，缓解孩子的不适。冷敷孩子的额头，将房间温度调为适中。给孩子穿一层轻薄的衣服，然后盖一条薄毯子。对了，不要忘记，让孩子摄入大量的水。

护理发烧宝宝的禁忌

绝对不要让孩子服用阿司匹林~它会导致一种叫做雷氏综合症的严重疾病。也不要让孩子同时服用治疗感冒和流感的药物，这两种药物4岁以下儿童都不宜使用。

如果你打算使用感冒药，一定要阅读药物说明书，选择最符合孩子症状的药物。不要在没有医生指导的情况下，不停地更换药物。

另外，不要给孩子洗冷水澡，也不要用酒精擦拭孩子的皮肤。即使孩子打冷战，也不要用厚毯子或厚衣服把孩子包裹起来。

宝宝发烧了，什么时候需要就医？

通常无需就医，然而有时发烧是严重疾病的征兆。如果有以下情况，你就需要带孩子就医：

（1）发烧超过40摄氏度。

（2）3岁以下，且发烧超过38摄氏度。

（3）发烧超过72小时（如果孩子2岁以下，发烧超过24小时）。

（4）发烧伴有其他症状，如颈部僵硬、喉咙痛、耳痛、皮疹或严重头痛。

（5）癫痫发作。

（6）看起来很不舒服，很沮丧，或者反应迟钝。

给孩子测体温的小技巧

（1）多久需要测量一次

这视情况而定，最好咨询医生。通常情况下，如果孩子睡得很安稳，你就不需要过分操心孩子的体温，也不需要叫醒他。如果孩子很不舒服，就需要时刻关注体温。

（2）什么温度计最适合孩子

数字温度计是最适合的。嘴、直肠、腋下都可以使用。

对于小孩子，直肠温度是最准确的。如果孩子处于4到5岁之间，你可以测量嘴里的温度。腋下的温度是最不准确却又最方便测量的。记得给腋下温度增加一点度数，以便得到更准确的体温。

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