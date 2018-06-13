牛奶种类辣么多，给宝贝喝哪种最好？

孩子满一岁后就可以喝牛奶了。但是市面上有那么多牛奶，到底选择哪种呢？今天小编就跟大家聊聊这个话题，感兴趣的妈妈赶紧来看。

超市里的牛奶琳琅满目，孩子喝哪种牛奶好呢？

★ 鲜牛奶（巴氏奶）

鲜牛奶是经过低温灭菌处理过的鲜奶，也被称为巴氏消毒奶。这种奶在加工时没有添加防腐剂，很好地保留了牛奶的营养和风味，在杀灭有害菌的同时保存了小部分有益菌，非常适合给孩子饮用。但要低温储藏，保质期也比较短。

★ 纯牛奶（常温奶）

纯牛奶是指经过高温消毒处理，可以长时间在室温下保存的牛奶，也被叫做常温奶。这种牛奶尽管在营养成分上比巴氏奶稍微差一点，但有很多种选择，且保存起来更安全更方便。大家如果不相信本地奶源或者本地奶源选择较少，给孩子喝外地或国外的常温奶也很不错。

★ 生牛奶（生鲜奶）

生牛奶（生鲜奶）是指从奶牛挤出来，没有经过任何加工和消毒处理的牛奶。这种牛奶保留了牛奶中全部的营养物质的同时，也含有大量致病菌，安全隐患较大。如果给孩子喝生牛奶，必须将其高温煮沸。但是煮沸后的生牛奶营养成分遭到了破坏，并不比巴氏杀菌奶和常温奶好。所以大家可以将生牛奶作为没有更好选择的备选项。

★ 酸奶

孩子喝的酸奶必须满足两个条件，一是成分简单，甜味剂和糖分添加较少；二是蛋白质含量较高。另外，孩子年纪小，大家最好给他喝全脂酸奶。香港卫生署建议，2岁以下孩子宜喝全脂牛奶，2-5岁孩子可以喝低脂奶，5岁以上孩子可以喝脱脂奶。

TIPS：这些牛奶并不适合给孩子经常喝

请大家注意，高钙奶、儿童牛奶、果味奶、早餐奶、乳酸菌饮料等饮品不是真正的牛奶，并不适合给孩子经常喝。

给孩子挑牛奶，有几个关键点需要大家掌握：

√ 查配料表

首先查看产品外包装上的配料表，鲜牛奶、常温奶和酸奶的主要成分是生牛乳，且其他配料不能超过2种。

√ 看营养成分表

看营养成分表的主要目的，就是了解牛奶中的各个营养成分的含量，大家千万别忽视！

（1）蛋白质

通常来说，牛奶的蛋白质含量应大于2.8%，蛋白质含量在3.5%以上的就是很好的牛奶了。不建议大家购买蛋白质含量低于2.8%的牛奶给孩子喝。

（2）脂肪

牛奶按照脂肪含量的不同，可分为全脂牛奶、低脂牛奶和脱脂牛奶三种。脂肪含量在3%以上是全脂牛奶，1-3%是低脂牛奶，0%的是完全脱脂牛奶。大家要根据孩子年龄来购买不同的牛奶哦！

（3）碳水化合物

一般而言，牛奶产品中的碳水化合物含量应小于5%。如果牛奶中碳水化合物含量很高，就说明牛奶中添加了别的糖类。

√ 看杀菌方式

鲜牛奶需要放在低温环境中保存，通常出现在超市里的冷藏区，保质期2—8天不等，并且包装上有“巴氏杀菌”这几个字。Ps：酸奶也要低温保存，也在冷藏区。

纯牛奶对储存温度没有严格要求，一般被放在超市的常温货架上销售，保质期在6个月左右。这类牛奶包装上会标注“超高温灭菌”等字样哦~

最后提醒大家，孩子喝牛奶时应注意以下事项：

▷ 不要加糖

白糖中含有果糖，而牛奶中含有赖氨酸，这两种物质在高温下会生成果糖基赖氨酸。果糖基赖氨酸不但会造成牛奶中蛋白质流失，而且不能被人体消化吸收，甚至有可能对人体产生毒性。严肃提醒大家，给孩子喝牛奶千万别放糖。

▷ 避光保存

阳光直射会使牛奶中营养成分遭到破坏，甚至造成牛奶变质。放在太阳下暴晒2个小时，牛奶里的核黄素会有一半流失。而且，核黄素转化而成的荧光核黄素还会破坏牛奶中维生素C。因此，牛奶应避光保存，不要放在阳光下暴晒。

▷ 不与橘子同吃

橘子等水果中含有大量果酸，孩子如果同时吃牛奶和橘子，就会使牛奶中蛋白质和果酸以及维生素C发生生化反应而凝结成块。出现这种情况，不但妨碍蛋白质和维生素C的消化吸收，而且可引起孩子腹痛、腹胀、腹泻等。

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