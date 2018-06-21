三岁男童喝粥险窒息，只因家长煮粥爱加料！

很多人煮粥时喜欢把各种食材倒入锅一起煮，比如花生等，觉得这样很营养。但这么做存在风险，前不久一名幼童因喝了加料的粥险些丧命。

5月29日中午12点左右，一名3岁半幼童被急救送到周口市中心医院急诊科。孩子被送到医院时已经出现发绀、重度吸气性呼吸困难等急性呼吸衰竭的症状，情况很紧急。好在送医及时，医生给力，患儿转危为安！

据悉，闯祸的就是这几粒花生碎。

△ 警惕危险食物

这里小编提醒大家，不要给年幼的孩子吃易发生误吞或卡喉的食物。特别是未满3岁的小朋友。

1. 坚果类

包括花生、瓜子、炒豆子等。这些不易嚼碎，一旦被孩子吸入气管，后果不堪设想。

2. 果冻

不建议给3岁以下孩子吃。又软又不易取出，一旦误吸堵住气管很可怕，孩子很容易窒息。如果孩子一定要吃，大家一定要把果冻搅碎了，一点点喂。

3. 橡皮糖、棉花糖

这类糖果嚼劲儿大，不适合给孩子吃。另外，也不利于牙齿健康。

4. 颗粒较小的水果

龙眼、葡萄、金桔、圣女果、小樱桃等，带核的更要注意。

5. 泡泡糖

孩子们活泼好动，往往会边嚼着口香糖，边跑跑跳跳玩耍，这很容易发生误吞，可能进入气管。

6. 其他

鱿鱼丝、牛肉干等零食，芹菜、豆芽等不易嚼烂的多纤维蔬菜，难以嚼烂的大肉块，多刺的鱼等。

除此以外，大家应告诫孩子吃东西时应安静坐着或站着，细嚼慢咽，不要哭闹、嬉闹、跑跳时吃东西。对了，纽扣、图钉、硬币、发卡、电池等小玩意都要收收好，放于孩子接触不到的地方，以防孩子误吞。

△ 掌握哈姆立克急救法

那么，如果发生意外，大家该如何施救呢？

☛ 救助他人

婴幼儿

施救者立即用一只手托起宝宝，让其趴在前臂上，同时用用手捏住宝宝颧骨两侧。用另一只手掌根连续怕打宝宝背部5次，并注意观察其是否吐出异物。

如上述操作无效，施救者跪下或采用坐姿，把宝宝翻转过来，让其躺在大腿上。用另一只手的食指和拇指，连续按压宝宝胸骨下端5次，并注意观察其是否吐出异物。如果没有，重复操作。

儿童和成人

施救者立即站在病人背后，双臂抱住其腰部，其中一手握拳，拳心的拇指一侧放于病人肚脐以上、胸廓以下的腹部，再用另一只手抓住拳头快速向内向上挤压，反复操作直到异物咳出。

☛ 自救

稍微弯下腰，靠在一固定的水平物体上，比如椅背，用其边缘压迫上腹部，快速向上挤压。重复操作，直到异物咳出。

需要注意的是，即便及时施救异物咳出，保险起见最好去医院做进一步检查。如果无法自行取出，那就更要及时就医。

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