【育网辟谣】男性结扎会影响性功能？

很多男性坚决拒绝结扎，理由是担心影响性功能。Emmmm，真的是这样吗？今天的《育网辟谣》将给大家揭开“男性结扎”的真相。

男性结扎会影响性功能。

输精管结扎会影响男性的勃起功能，以及对性生活满意度。

男性结扎不会影响性功能。

结扎不会影响正常射精，也不会影响射精的快感。

结扎不会会影响性功能

男性的结扎手术就是在输精管上做手脚，阻止精子通过，从而达到避孕的目的。

1.不影响正常射精

很多男同胞不愿结扎手术，主要是担心不能正常射精，无法展现“雄风”。其实这种担心是没必要的。

研究发现，正常男性每次射精的精液量大概有2-6毫升，其中95%以上的精液是由精囊腺、尿道球腺、前列腺等分泌的液体组成。而由睾丸附睾分泌的液体（包括精子），只占到精液总量的5%以下，基本上可以忽略不计。换句话说，结扎手术后，男性可以正常射精，只是精液里没有了精子而已，精浆还是会射出来的！

2.不会降低射精快感

事实上，射精是大脑的一种神经反射，结扎并不会影响射精的那种愉悦感。男同胞只要有射精行为就会产生快感，结扎手术只是将精子输出的通道给阻断了，不会妨碍睾丸产生性激素的能力。

目前尚无确切的证据能够表明，输精管结扎会影响男性的勃起功能，以及对性生活满意度。

那被隔离的精子哪里去了？会影响新的精子生成吗？无需担心~跑不出来的精子会被周围细胞分解、吸收掉，不会妨碍新精子的生成。

至于有不少男同胞觉得自己结扎后性功能下降了，应该主要是心理作用，越是紧张、焦虑越会表现不好，请放轻松。

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男性结扎请慎重行事

虽说相比女性结扎，男性结扎创伤、风险更小，但还是要慎重。

1.不是所有人都能做

结扎手术尽管很简单，但并不是什么人都能做。如果患有泌尿生殖系统感染、全身感染、严重的精索静脉曲张、阴囊皮肤病等疾病，最好等病好了再做。另外，患有严重贫血、精神疾病的男同胞也不适合做这项手术。

2.结扎手术有风险

创伤再小，输精管结扎也是个手术，同样有感染、血肿等各种并发症的风险。术后手术部位可能会留下一个小结节，引起不同程度的疼痛。少数男性同胞术后会出现附睾淤积、附睾反复肿大胀痛等问题，需要及时去医院进行治疗。

3.不能100%保证恢复生育能力

如果哪天有了生育宝宝的意愿了，可以做输精管再通术，让输精管恢复通畅。但是，尽管输精管再通手术的成功率很高，可由于自身免疫、局部愈合瘢痕狭窄等原因，无法百分百保证能恢复正常的生育能力。

4.可采用其他方式避孕

其实，大家想要长期避孕的话，方法有很多种。无论是输精管结扎还是输卵管结扎，都是有创的避孕方法，与避孕套、口服短效避孕药、节育环等相比，风险要大很多！建议大家根据自身的实际情况、夫妻俩的身体状况，考虑清楚选择适合你们的避孕方式。

总之，结扎手术是件大事，希望做决定前夫妻俩能慎重考虑。

男性结扎的注意事项

如果确定要做结扎手术，这些事项一定要注意：

1.进行身体检查

结扎手术前，大家要做一次体检，以便了解自己的身体状况。另外，大家要跟医生说明有没有药物过敏史。

2.术前做好准备

大家在做结扎手术前，要认真学习相关知识，不要有任何思想包袱。另外，在手术前要把膀胱排空，并注意有无残尿。如果有残尿，可以在导尿后再做手术。

3.术后预防感染

阴囊部位汗腺丰富且皮肤皱褶较多，再加上总被裤子盖住空气无法流通，若消毒不佳又不注意保持干净卫生，伤口就有可能发生感染。因此大家在手术前应洗澡，更换干净的衣裤，减少发生感染的可能性。

4.依旧要用套套

做完结扎手术后，各位男同胞应再使用一段时间的安全套为好。结扎手术两个月后或排精超过10次以上，化验也证实精液里没有精子后，再享受“无套”的爱爱也不迟。

男性结扎并不会影响性功能，依旧可以享受性生活带来的愉悦感。但请大家注意，结扎手术是关系到生育的大事，请谨慎决定！

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