转奶期厌奶怎么办 你需要注意这些细节

转奶期是每个宝贝都会经历的，也是令不少妈咪都头大的事。所谓转奶，其实就是根据宝宝的成长情况转变口粮，既包括母乳到配方奶的转变、配方奶段数的改变，也包括不同奶粉品牌的转变。但是，并不是所有的妈咪都清楚转奶的正确姿势，因此容易导致宝宝厌奶，严重的甚至还会引起上火、便秘、腹泻、起红疹等现象。

新手妈咪难免要发问了，宝宝转奶期为什么会出现厌奶现象？

其实，转奶不仅仅是让宝宝接受新口味和新营养，也是对宝宝消化吸收能力的一大考验。很多时候，宝宝厌奶都是由于妈咪们转奶过快，而宝宝未能适应所导致的。要知道，宝宝肠胃还很娇嫩，味觉也才刚刚发育，转奶过快令宝宝无论从心理还是生理上都极度不适，从而引起厌奶。

那么问题来了，如何有效避免宝宝在转奶期产生的厌奶现象呢？总体而言，就是转奶一定要循序渐进，不可过快。具体而言，妈咪们可以注意如下几点细节：

忌强行喂奶

宝宝在成长过程中，难免会出现食欲不好的问题，这是很正常的。在转奶过程中，家长们千万不要急于求成，在宝宝抗拒喝奶时，采用强制性的手段逼迫宝宝，尤其是对于一些已经习惯母乳但正转向配方奶的宝宝。这样不仅不利于顺利转奶，反倒会激发孩子的抵触心理，从而导致宝宝更加厌奶或厌食。

忌随意换配方

很多妈咪会觉得，市面上不同品牌的配方奶很多，营养成分和喂养效果也各有千秋，宝宝换着吃岂不美哉？其实这种做法是错误的。每转一次奶，宝宝的肠胃和味觉都要重新适应，过于频繁的转奶会对加剧宝宝负担，导致宝宝厌奶。当宝宝接纳并适应了一种配方奶粉后，且身体发育正常，妈咪们就无需过于频繁地转奶。

忌增加新的辅食

在宝宝转奶期间，建议妈咪们不要再为宝宝添加新的辅食。一方面，转奶期间添加辅食，会对宝宝的肠胃带来负担。另一方面，转奶期间宝宝很可能会出现过敏情况，若此时添加了新辅食，不利于宝妈们排查过敏原因。

宜健康时转奶

转奶对宝宝来说是挑战，而在宝宝产生如感冒发烧、腹泻等病症时，肠胃功能偏弱，且心理承受能力差，此时并不宜转奶。因此，建议家长们在宝宝健康时再着手转奶。需要注意的是，在宝宝打预防针、接种疫苗期间，宝宝消化吸收可能会受到影响，此时也尽量不要转奶。

宜新旧混合换

新旧混合被专家称为是转奶的不二之选，即在转奶时，父母要将用来转奶的奶粉，与宝宝之前的奶粉混合使用。建议家长们在宝宝原先的奶粉中适当添加新奶粉，一开始量可以少一点，接着循序渐进地增加比例，直至最后完全替换，完成转奶。这种方式比较缓和，利于宝宝接受。

宜观察生长情况

在宝宝不同的生长阶段，对营养与口味也有不同的要求，在为宝宝选择奶粉时，一定要注意分辨奶粉的营养配方、分段等。同时，每次为宝宝转奶，都要细致观察宝宝的生长情况，但也要细致观察孩子对奶粉的反应，如孩子不耐受，可回到原段奶粉继续喂养，待其更成熟再换。一般来说6个月、1岁是同种奶粉换段的好时期。

转奶需谨慎，克服厌奶有对策，妈咪们有没有get转奶新姿势呢？祝愿每个宝贝都顺利转奶成功，让妈咪们省心哦！

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