天热宝宝厌食，应对之法在这里！

天气变热了，不少宝宝胃口不好，吃的越来越少，甚至出现了厌食的情况，妈妈们为此头疼不已。那么，该如何解决这个问题呢？

宝宝厌食究竟是怎么回事？

小儿厌食证是儿科常见病症，中医认为胃主受纳、脾主运化，小儿脏腑娇嫩，脾常不足，多种原因均可造成脾胃运化失常。脾胃为后天之本，气血生化之源，长期厌食会使营养物质摄入不足，吸收障碍。宝宝厌食的主要表现是食欲下降拒绝吃东西。除此之外，宝宝可能还会有频繁呕吐、腹胀、腹泻、便秘、便血等症状。

宝宝夏天出现厌食，通常会表现出精神状态较差、面色发黄易出汗、舌苔薄白，不肯吃东西，大便不成型或者含有不消化的食物残渣等。

搞定宝宝厌食，你需要这样应对

1.饮食定时定量

一日三餐要定时定量，吃饭前不要让宝宝吃零食或喝饮料，以免导致血糖上升影响食欲。另外，缺锌有可能会导致宝宝厌食，而动物食品含锌较多，大家需要在宝宝饮食中保持适当比例。

2.烹饪时多花心思

菜肴过于单调乏味也会导致宝宝厌食，大家要在烹饪时多花一写心思，注重菜肴的色、香、味、形。比如，如果宝宝不愿意吃肥肉和蔬菜，大家可以把肥肉和蔬菜剁成肉酱包在饺子里给宝宝吃。

3.创造良好进餐氛围

在饭前，大家可以和宝宝做做游戏，给他讲故事等，让他保持愉快的心情，提升摄食中枢神经的兴奋性，使胃肠蠕动变快消化液分泌增多，从而增加食欲。在吃饭时，应注意消除宝宝紧张情绪，让他轻松愉快的进食。若发现宝宝情绪不佳，要及时进行安抚，以免影响胃口。

4.采用中医疗法健脾胃

大家也可以通过中医疗法来达到开胃健脾的目的：

（1）中药内服疗法

中药内服疗法包括汤剂治疗和中成药治疗。其中，汤剂可选用不换金正散；中成药可用消食健儿糖浆、化积口服液等。

（2）推拿疗法

大家可向医生学习一些简单的推拿手法，运用推脾经、分腹阴阳、摩腹、逆运内八卦、捏脊等方法改善宝宝厌食症状。

（3）外敷疗法

这里说的外敷疗法就是脐疗，将药物外敷在宝宝肚脐上治疗疾病。脐疗给药方式简单，不会产生疼痛，容易让宝宝接受，是非常好的“绿色疗法”。采用脐疗治疗宝宝厌食，不仅方便快捷，而且能有效强健脾胃，从而从根本上搞定宝宝肠胃问题。这里给大家推荐复方丁香开胃贴，它是外敷治疗的理想药物之一。

复方丁香开胃贴其成分有丁香、苍 术、白术、豆蔻、砂仁、木香、冰片等，具有健脾开胃，燥湿和中，调气导滞的功效，适用于由脾胃虚弱或寒湿困脾所致的小儿厌食证。复方丁香开胃贴的脐疗方式，外敷神阙穴，透过皮肤局部吸收，对肝脏及胃肠道无任何不良反应，使用方便、依从性高，更适于儿童使用。通过临床观察，复方丁香开胃贴对小儿厌食证治疗效果显著，是辅助治疗小儿厌食证的良好方法。

大家只需把药丸置于胶布护圈里，药芯对准肚脐眼（神阙穴）贴12小时，每天贴一次即可。让宝宝远离厌食，吃嘛嘛香，健康成长。

5.让宝宝养成良好饮食习惯

大家在给宝宝安排饮食时，要注意荤素搭配、粗粮细粮搭配。如果宝宝不喜欢吃某种食物，应采取由少到多的方法慢慢予以矫正。另外大家要注意，在宝宝面前要当好榜样，做到不挑食不偏食，也不要谈论对某种食物的喜恶，避免对宝宝产生不良影响。

宝宝夏天出现厌食症状并不可怕，只要学会正确的应对之法就不难搞定。以上这些方法hin有用，爸爸妈妈不妨试试吧！

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