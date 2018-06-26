完蛋惹，宝宝进入了厌奶期！别怕，N招让他变乖

刚出生的宝宝，每天除了睡就是吃，喝奶多长得也快。可是，很多妈妈发现：宝宝到了4，5个月大时，味口忽然变差了，居然对喝奶不再感兴趣了……这是怎么回事？莫非宝宝病了？

其实不然，出现这种情况，多半是因为宝宝厌奶了。为什么宝宝会厌奶呢？到底有什么办法可以解决宝宝的厌奶问题？

什么是厌奶期？

厌奶期，是指宝宝出现奶量减少，胃口不佳，不想喝奶的现象。这种厌奶现象通常在宝宝4~6个月时出现，是婴儿正常生长发育过程中的一种表现。

厌奶的具体表现：

1.宝宝醒着不愿意喝奶，要睡觉了迷糊了才喝；

2.白天吃得很少，晚上频繁醒来要喝奶；

3.喝奶不专心，吃吃停停，容易受外界干扰而停止喝奶；

4.抗拒吃奶，比如看到奶嘴就哭，硬塞给他喝就吐奶。

宝宝厌奶的原因

引起宝宝厌奶的原因有很多，主要可分为生理性厌奶和病理性厌奶两种。

1.生理性厌奶

生理性厌奶，多发于4-6个月的宝宝，这期间宝宝生长发育正常，精神状态良好，只是奶最暂时减少，经过一段时间后就能恢复食欲。厌奶期持续时间因人而异，从1～2周至半年都有。

2.病理性厌奶

疾病也可能导致宝宝不愿喝奶，例如先天性心脏病、代谢性疾病都可能导致厌奶。此外，急性感染，如鹅口疮造成的口腔疼痛，也可能使宝宝不愿喝奶。

因此，如宝宝除厌奶外还伴有其它异常表现，如哭闹、发烧、呕吐、腹胀等，家长应引起重视并及时带宝宝去医院检查。

宝宝厌奶期如何应对？

厌奶期基本上是每个宝宝都要经历的时期，爸爸妈妈该怎么帮助宝宝顺利度过厌奶期呢？

1.要有耐心

处于厌奶期的宝宝吃得少，而且容易哭闹，会比较难缠。面对这样的宝宝，爸爸妈妈一定要有耐心，想办法让宝宝平静下来。爸爸妈妈可以和宝宝一起玩游戏，一起看动画片，让宝宝开心起来。

2.不要逼迫宝宝

宝宝不愿意喝奶，常令妈妈们头疼不已。为了让宝宝多喝奶，有些妈妈可能会采取逼迫的方法，然而这么做的结果往往适得其反，会令宝宝更不愿意喝奶了。因此，宝宝厌奶期时，妈妈不要逼迫宝宝喝奶。

3.减少外界干扰

随着月龄的增加，宝宝对外界的事物也变得更加好奇，周围的声响和走动都会引起他们的兴趣，使他们忘记“吃”这件重要的事，因此给宝宝喂奶时要营造一个安静的进食环境。

4.挑选适合的奶嘴

有时候宝宝喝奶少，可能是由于奶嘴孔太小，宝宝吸得不顺畅，从而使喝奶量减少。家长可以将奶瓶倒过来，看奶液是否能顺利流出，通常最佳的流度是1秒1滴。孔太小宝宝吃着费劲，太大又容易呛着。

5.不要频繁换奶粉

如果宝宝厌奶是发生在更换新奶粉之后，有可能是宝宝不适应新奶粉的口味所致。因此，并不建议家长频繁地给宝宝换奶粉，而且更换奶粉需要有一个转奶的过程，否则容易引起宝宝的不适和排斥。

6.少吃多餐

当宝宝出现厌奶现象时，爸妈可以调整喂奶方式，采用少量多次的方法，等宝宝想吃的时候再喂。

7.及时添加辅食

6个月左右的宝宝就可以开始添加辅食了，如米糊、果泥、菜泥等等，但一开始添加辅食不要吃得过多，还是以奶水为主。而6个月后就可以适量增加粥、肉泥、烂面条、胡萝卜泥等半固体的食物，这时可增加宝宝辅食摄入的种类，同时可以用不同颜色的食物来促进宝宝的食欲。

8.增加运动量

通过游戏消耗宝宝的体力，如洗完澡给宝宝做抚触和被动操，当他精疲力尽、感到饥饿时，进食的状况会得到改善。

小贴士：厌奶的宝宝，如果身高、体重都在正常范围，精神状态良好，就说明宝宝的营养摄入是正常的，妈妈们无需过于焦虑。

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