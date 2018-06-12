断奶也要断奶粉？这么想你就错了

一般来说，从宝宝降生开始，要坚持至少6个月的母乳喂养，有条件的甚至可以喂养到12个月。其中，宝宝在6月龄的时候就可以添加辅食了。有些家长认为，宝宝断奶后，有辅食的添加，就可以不用继续喝奶粉了，其实这种想法是错误的。

首先我们要知道，宝宝的消化系统尚未发育完全，还不能接收多种辅食，并且前期添加的辅食，主要起到让宝宝吃饱的作用，身体的营养吸收还是以奶粉为主，因为奶粉中含有辅食中少有的营养元素。

有专家指出，虽然宝宝一般从4–6个月大开始添加辅食，但需要提醒家长注意的是，婴儿配方奶粉至少要喝到3岁，如果有条件的话，甚至可以喝到6—7岁。

宝宝3岁前的身体发育

那么，到底为什么要坚持喝到3岁呢？我们先来了解一下宝宝3岁前的身体发育情况：

1.大脑的发育

在宝宝出生后的头三年，视、听、触觉方面会接受大量的信号刺激，脑神经细胞之间将建立非常迅速的联系。哈佛大学儿童发展中心总结二十年的研究成果指出，在婴儿出生后的头几年里，每秒钟大脑会产生700个神经元连接，所以家长们必须要在这个关键阶段给宝宝提供充足的营养元素，切不可怠慢。

2.体格生长

一般来说，刚出生的婴儿身高在50公分左右，第一年就能增长差不多26-28厘米！后续的1-2岁，能继续长高10-12厘米左右，2岁-3岁平均长高5-8厘米，算下来，3岁之前能长高41-48厘米，总和下来，整个身高居然达到了90-96厘米！也就是说，按一个成年女孩子165cm的身高来计算，3岁时候的身高居然已经超过了一半！显而易见，在3岁前，宝宝的身体吸收状态最好、身高发育十分迅速，完全是爸爸妈妈们助力宝宝成长的一个黄金时期。

配方奶粉的优势

不管是体格的发育还是大脑的发育，光靠辅食的营养是远远不够的，必须要补充专业的婴儿配方奶粉。它营养均衡，配方接近母乳，对于幼儿宝宝来说，是补充营养的不二之选。

1.蛋白质比例接近母乳

婴幼儿配方奶粉中的乳清蛋白和酪蛋白的比例经过调整，增加了乳清蛋白的含量，能够促进宝宝的大脑发育，并可以提高蛋白质的生物利用度，使宝贝更容易消化吸收。而总的蛋白质含量降低，能够减少宝宝肾脏的负担。

2.脂肪含量下降

在婴幼儿配方奶粉中，用不饱和脂肪酸部分或全部代替饱和脂肪酸，这有利于宝宝心血管的发育。同时，在有些奶粉中，还添加了亚油酸和亚麻酸，这种物质能在体内自然形成DHA和ARA，能够促进宝宝的大脑发育。

3.多种维生素矿物质

为了使宝宝获取更加丰富的营养物质，平衡身体所需的营养元素，婴幼儿配方奶粉中，还会特别添加多种矿物质，维生素A、D等。断奶后的宝宝，光靠简单的辅食，很难支撑生长发育所需的各种营养。这时候，营养丰富的配方奶粉就显得尤为重要了。

除了以上三种成分方面的优势之外，配方奶粉的口感也很好，给宝宝饮用也不怎么费事。同时，根据不同宝宝的生长发育需求，也有相应的配方奶粉可供选择，可以说是好处多多了。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)