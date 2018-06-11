名字太man 法院要求父母给女童改名

据外媒报道，上个星期意大利一家法庭下令要求一对夫妻给女儿改名。原因是政府机构认为，父母给女儿起名“布卢”不够女性化。

给女儿起名“布卢”，被指不够女性化

据了解，这对夫妻给1岁半的女儿起名“布卢”，并且用这个名字办好了出生证和护照。但根据意大利在2000年颁布的一项总统令，爸爸妈妈给孩子起名字“必须符合其性别”。政府相关机构认为，“布卢”这个名字不够女性化，不能给女孩使用。

法院传唤父母到庭，要求给女儿改名

上周，一家法院将这对夫妻传唤到庭，要求他们给自己的女儿改名字。法院传票中这样写道：“布卢这个名字来源于英文单词（blue）,它并不能清楚地表明这是一个女性名字，因此必须在出生证上添加一个女性名字。家长可以在法庭听证时，获取关于如何给女儿名字的建议。”

女孩的爸爸说：“如果我们无法给女儿取一个新名字，法官将给我们的孩子取一个新名字”。

据悉，布卢的父母并不是唯一一个被要求给孩子改名的父母。上个星期，另一对意大利夫妻被法院传唤，原因也是孩子起名字的问题。

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