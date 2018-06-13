39岁秋瓷炫产后被急救 生孩子就是女人的一道坎

前不久，六一儿童节当日中国媳妇秋瓷炫于韩国诞下和于晓光的爱情结晶。二人先后在微博报喜，幸福满满。

就在大家纷纷为他们送上祝福之时，秋瓷炫所属经纪公司突然发通稿，称秋瓷炫因产后痉挛被送入急诊室抢救。随后，于晓光也在微博证实此事，妻子秋瓷炫已在医院接受检查治疗。

在这之后，网上爆出“秋瓷炫产后第10天陷入昏迷”的新闻，不少粉丝和网友对此感到很担心。近日，秋瓷炫方否认这一消息，称秋瓷炫已转入普通病房，正在恢复中。

好在虚惊一场，但不得不说，当妈不易，毕竟生孩子就像在鬼门关走了一趟，特别是高龄产妇。

达妈自问身强力壮，孕期吃嘛嘛香身体棒棒，不适也都很轻微，产前一度很有信心顺产。但没想到生产时状况连连，宫口开得奇慢无比无奈打催产素，被折磨得死去活来。终于被推进产房还是不顺，眼看人家比我晚进去的都生完离开了，我还耗着……然后，我生着生着宝宝竟然臀位了，最后只好剖了。

而我这状况都算好了，毕竟没有紧急到有生命之忧。一些女明星产子时更是惊险。比如梅婷生头胎女儿时因羊水回流险丧命，刘孜打麻醉情况下竟然顺产了，杨童舒孕26周早孕早产，王菲、李小璐剖腹产后大出血，大S生二胎是癫痫发作一度昏迷急救两次……

纪录片《生门》之前推荐过，纪录了4位遭遇极端情况的产妇及其家人在生产时遭遇的种种考验，没有看过的朋友可以去看看。自古一来，生孩子就是女性生命中的一道坎，即便现在医学技术这么发达。只有真正经历过的人，才能懂得什么叫劫后余生。

以上全部围绕女人生产时要面对的凶险，孕育孩子还远不止如此。忍受孕期的诸多不适，临产的恐惧，十级阵痛，产后压宫底，侧切的隐痛，产后抑郁的困扰……而这些痛苦都将深深烙印进我们的生命。

希望大家都能看到人为母的伟大，千万别认为女人生孩子是一件天经地义的小事。

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