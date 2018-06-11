手足口病的高发季来了，赶紧做好安全防范！

每个当妈的都希望自家宝贝健健康康。可随着天气变暖，6月已至，让爸妈们头疼害怕的手足口病又来了，最近这段时间也成了手足口病的高发期。

育姐随便一搜，不少地区的疾控中心都发布了预警通知，网上也都是手足口病进入爆发期的新闻。让育姐没想到的是，上周我家熊熊的幼儿园有两个班都放假了，听说也是手足口病惹的祸！手足口病，真的是来势汹汹啊！

低龄儿童患病后得重症或者死亡的风险会变得更高，因此很多家长对这个病感到非常恐慌。手足口病真的有传说中这么凶猛吗？爸妈们又该怎样预防和应对呢？今天育姐就跟大家好好聊聊——手足口病。

什么是手足口病？

手足口病其实是由多类肠道病毒引起的常见急性传染病，主要通过消化道、呼吸道和密切接触等途径传播，也就是“病从口入”。多发生于5岁特别是3岁以下婴幼儿。

最典型的症状就是在宝宝口腔、手、足等部位的皮肤上出现红疹及小水泡，还会出现会出现发热、咳嗽、流鼻涕、厌食、肠胃不适等症状。妈妈们赶快对照自己宝宝看看近期有没有这样的情况。

如何治疗手足口病？

万一宝宝已经中招，家长们也别太着急。其实大部分患病宝宝的症状都比较轻微，也没有并发症，这种情况7~10天就会自愈，也并不需要住院治疗，完全可以在家休息。如果不放心去医院，医生一般也会开一些抗病毒药物和清热解毒的中草药帮助缓解。

虽然有药物治疗，但也别忽视对熊熊的日常护理。奶瓶、奶嘴等物品要及时消毒，宝宝的衣物要选择宽松的，还要打开窗户保持新鲜空气的流通。如果身上有疱疹破裂的，可以适当涂抹一些药膏。

虽然大部分情况下手足口病的症状都很轻，跟普通感冒差不多。但是有很小的比例会发展为重症，比如脑膜炎、心肌炎等，造成严重后果。

如果你家宝宝在发病时有如下情况：持续不退的高热、精神萎靡或者烦躁、睡眠过程中一惊一跳、呕吐。请不要犹豫，马上带孩子去医院就诊，防止发生更加严重的后果。

如何预防手足口病？

1.保持卫生

毕竟“病从口入”，宝宝和看护的家长要勤洗手，并且做好家庭清洁卫生、通风，宝宝常用的玩具、被褥、奶瓶奶嘴等要及时消毒，防止细菌滋生。

2.隔离

在手足口病流行季节，应该减少或避免带宝宝到人群集中的地方玩耍，以防感染。尤其是上幼儿园的宝宝，如果没有做好患儿隔离，可能会引发整个班级的小朋友集体患病哦。

3.疫苗

由于引起手足口病的病原种类较多，目前尚没有针对所有手足口病的疫苗，因此儿童可能多次感染发病。但因为EV71型病毒是导致手足口病重症和死亡病例的主要病原，引起重症及死亡的比例远高于其他型别。

所以，虽然EV71疫苗并不能其他病毒引起的手足口病，但能有效减少重症的发生。并且打了疫苗后，一年内对EV71引起的手足口病保护效力都在90%以上。满6个月的宝宝就可以接种，越早接种就越早发挥保护作用。育姐觉得还是非常有必要的。

最后，育姐再次提醒妈妈们，6个月-3岁的婴幼儿最容易中招，尤其是孩子已经上了托班或者幼儿园，跟外界接触多的家长们更要重视预防。尽早带宝宝接种疫苗，同时做好日常防护，勤洗手，养成卫生好习惯，以防感染哦~

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