月经没来？恶心？这也可能是加妊娠

怀孕的体征很容易辨认–月经停止、恶心、疲劳、肿胀的腹部。但如果你有这些明显的怀孕症状，而且实际上并没有怀孕，那该怎么办呢？虽然听起来很疯狂，但确实会发生，这就是假妊娠。

假怀孕的征兆

停止月经周期；

胸部变饱满柔嫩(甚至会产生初乳)；

恶心；

腿部抽筋和腰痛；

胎儿运动的感觉；

体重增加；

腹部膨胀；

先兆子痫或宫缩的征兆。

这些症状可以持续几个星期到九个月，甚至更长。尽管听起来令人难以置信，但大脑实际上能够控制并促使身体产生可疑的怀孕迹象。

导致假怀孕的原因

在少数情况下，假妊娠可能是实际身体症状如卵巢肿瘤的结果。抑郁症，无法怀孕、多次流产或失去孩子也可能导致这种错误的认识。

但在大多数情况下，假怀孕并不是一个容易辨认的症状。对一些人来说，这是精神错乱的表现，但在另一些情况下，这可能只是一个非常强烈的怀孕愿望的结果。

出现假妊娠，建议及时就诊

要确定是否发生妊娠，医生会观察是否有确切的妊娠症状，并进行骨盆、腹部超声波及尿常规检查。如果发现了一个物理肿瘤，它将根据诊断结果进行评估和治疗。病人也可以接受潜在的精神疾病筛查。但在大多数情况下，情感支持，包括心理治疗，是治疗假妊娠的最佳方法。

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