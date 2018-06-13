产后重回岗位 如何叫醒你的动力

暂时放下宝宝重新回到工作岗位，这是许多新妈妈难以办到的事。下面将介绍几种技巧，来帮助你克服这种分离障碍。

慢慢转变

如果可以的话，不要一开始就立刻恢复全职工作，可以先在家工作几天或几周再真的离开家去工作，也可以先协调先在单位工作半天，再慢慢过渡到全天的工作。这样你和孩子都不用面对突如其来的改变。有妈妈曾经告诉我们，在回到办公室之前，她在家工作了三个星期，既能通过邮箱慢慢适应工作，又能在休息时抱抱、看看宝宝。这样不仅有助于缓解分离焦虑的紧张情绪，又能慢慢准备好上班。

留出和宝宝相处的时间

另一位妈妈表示，虽然宝宝使自己很难睡个好觉，但是她发现自己并不介意在上班时间起的早一些，以便在出门前能有更多与宝宝相处的时间。她也会强迫自己在晚上不要去看手机或是电子邮件，这样可以专心地和孩子一起度过一段美好的时光。每天这宝贵的几个小时能大大缓解她与宝宝的分离焦虑。

偶尔在家工作

当然，对于某些工作来说这是不可能的。但是如果你的工作比较自由、灵活，可以尝试在家工作一天。有妈妈表示：“如果周五我在家工作，这会让我一周以来的心境有很大的不同，这样我认为我一周只有4天需要离开我的宝宝。如果你的老板对于你在家工作持怀疑态度，可以谨慎地选择那些适合远程工作的任务，并且向老板证明你可以在家工作。”

做好准备工作

白天工作，晚上照顾孩子，还要想花时间做其他的事情，比如做家务、锻炼、社交，妈妈们通常会非常累。更别说有时间去看最喜欢的电视节目了。因此，你可以试着提前准备好第二天要用的东西。比如周日晚上，孩子上床睡觉后，你可以挑选好一周的衣服，并把所有的衣服都熨一下，这样你就不必浪费宝贵的早晨去做这件事了。

定期和宝宝联系

很多妈妈表示一天中听不见宝宝的声音或不知道宝宝在做什么就很难工作，虽然办公桌放满了宝宝的照片，也缓解不了妈妈思念宝宝的心。所以不如时时更新宝宝的照片，并且一有时间就和宝宝视频。这样妈妈和宝宝的联系也更加紧密。

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