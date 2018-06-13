金钱教育的正确打开方式 快来学

让孩子学会理财，意味着孩子能够知道钱是如何运作的、该如何花钱、如何制定预算，这都将是孩子一生中重要的技能。但是，有太多的人等到孩子长大成人才开始讨论有关处理钱的技巧。要知道，金钱教育得及早展开。那么如何进行呢？有位聪明妈妈给我们分享了她的技巧：

1.与孩子一起讨论并设置预算

每个节假日我们都会设置50元的预算来购买礼物或过节所需要的东西，无论是儿童节、圣诞节还是开学，我儿子也明白这个预算。我们一起去商店，把购物当做一场游戏，弄清楚50元究竟可以买多少东西。花完预算之后，如果孩子还想买其他东西，只需要简单的告诉他“我们已经完成预算了”，注意措辞避免争吵。

2.留出充足的时间

带孩子去商店，就尽可能地留出充足的时间。我儿子通常会在商店里穿梭，询问价格和权衡他的选择。而我则耐心地回答儿子的各种问题。对于孩子来说，有足够的时间去选择他们真正想要的东西是很重要。这样一来，他们也就更加理解预算。

3.通过购物来教授基本的数学知识

当我儿子想要花12元买一个大的新年快乐的标志时，我拿起了3元小饰品，并把它们排列在标牌旁边的架子上。我告诉他，12除以3等于4，我们的预算只剩下12元，，你想要这个标志还是四个装饰物？他们会更有动力去关注和学习。

4.折扣和百分百

教会孩子如何计算调整后的价格非常有用。把小数点左移一位，就可以得到10%的价格。比如，20元的10%是2美元。从简单的百分比开始，20%或50%。把计算价格当做一场游戏，谁能最快计算出正确的价格，谁就可以做主购买下一件商品。

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