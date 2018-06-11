大夏天还让孩子喝热水？你这是在坑娃

最近，有妈妈跟育姐吐槽天气明明那么热，可家里老人非要给孩子喝热水，怎么说都不听。育姐只能默默心疼这些孩子们。讲真，我们国人有时候真的太过迷恋热水啦~夏天让宝宝喝热水绝不是好事！今天的《育儿科学营》一起来了解下相关知识。

夏天让孩子喝热水，不仅不能让他身体健康，反而还会害了他！

孩子每天要吃各种食物，这些食物经过消化吸收后转化变为热量，然后通过出汗等方式进行散热，让体温恒定地维持在37摄氏度左右。天气热，孩子身体往外散热本身就不太容易。如果再让孩子喝大量热水，身体不能及时把热量散发出去，就有可能导致体温失去平衡，进而出现中暑症状。

我们大人吃完饭、喝完热水就会大汗淋漓，黏糊糊的不舒服，孩子也一样啊~所以，大家请放过孩子们吧。别再大夏天逼他们喝热水了！

Tip：孩子喝凉水会生病吗？

中国人吃热饭、喝热水的习惯，源于以往的生活经验。古代时卫生条件差，饮用水不达标，水里面有很多寄生虫和病菌，人喝了生水很容易生病。而古代的医疗条件也不怎么好，一旦生病很有可能就会丧命。因此，那时候喝热水很重要。

但是，现在医疗条件改善了，喝的也是达标的饮用水，况且我们喝的是凉开水又不是生水。哪怕喝凉开水肚子不舒服，去医院也很容易治好。

至于受寒，也不用担心哈~凉开水喝下肚，流经口腔、喉咙，还没到达胃部前估计也早就被“捂热”了。

总之，孩子喝水是否生病，主要和水质有关，没水温什么事~

那么，孩子夏天喝什么温度的水好呢？一起来了解下。

√ 喝与室温相同的凉开水

孩子的消化道粘膜十分娇嫩，无法忍受过冷或过热水的刺激，夏天适宜喝与室温相同的凉开水。

Tips：凉开水在空气中暴露，气体会再次回到水中。所以，水烧开后冷却4-6小时饮用，是最理想的饮用水。但长时间贮存或反复倒来倒去，凉开水有可能会被细菌污染，建议大家每次少烧点水并及时喝完。另外，凉开水不要反复煮沸，否则会造成重金属浓缩，对孩子健康很不利。

√ 孩子可以喝低于体温的冰水

除了凉开水，孩子夏天喝冰水也是可以的。目前还没有明确的医学证据表明，喝低于体温的水会对胃肠道或其他器官产生损害。香港卫生总署也表示“如果喝的是冷冻奶，不一定需要加热，因为宝宝可以直接喝冷冻奶”。

若孩子喝冰水腹泻了，可能的原因有：喝太急、喝太多、喝完立即运动、冷热水交替喝等。要是这样情况，一般少量、慢慢喝就没事。但若尝试多次，孩子每次一碰冰的就腹泻，可能有肠应激综合征，还是放弃喝冰水吧。

总之一句话，不管是温水、凉白开还是冰水，只要孩子喝了没有不舒服，想喝什么都可以。

但是，有一些孩子不愿意喝水，即便在夏天，即便温水、凉白开、冰水任选，人家也不领情，这该怎么办呢？快来学几招。

★ 在宝宝高兴时喂水

宝宝玩得很嗨时，不妨趁机喂两口水。若孩子不反对就继续喂，反对就不喂。一般来说，孩子高兴时是不会拒绝爸爸妈妈喂水的。

★ 给宝宝喝稀果汁

大家可以把果汁调稀一点给孩子喝，然后每次都比上一次稀，逐渐过渡到给孩子喝白开水。

★ 用游戏的方式哄宝宝喝水

比如，妈妈给佩奇（宝宝喜欢的玩具）喝一口水，然后自己喝一口，再给孩子喝水。这样一来，孩子就不会抗拒喝水了。等孩子喝完水，记得及时鼓励和表扬哦~

★ 给宝宝换一个新水杯

水杯用的时间长了，孩子就没新鲜感了。建议给孩子换一个新水杯，增强他喝水的兴趣，培养他定时喝水的好习惯。

★ 父母当一个好榜样

爸爸妈妈要保持观点一致，给孩子做一个好榜样。最好尽可能只喝白开水或茶饮料，不喝不健康的饮料。

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