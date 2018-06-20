奶粉越香越不能喝！看了这篇你就懂

在喂养这条道路上，总有一些难题让妈妈们百思不得其解。明明需要转奶断奶，可宝宝总对奶粉情有独钟，却对各类辅食万般挑剔。当你以为自家小祖宗难伺候的同时，有没有考虑过是奶粉出了问题？

奶粉中添加香兰素已不是秘密

前段时间，有关婴幼儿奶粉添加香兰素导致宝宝喝了上瘾这个问题，一度成为妈妈们讨论的热点。不少妈妈反映，自家宝宝的确对香甜的奶粉特别感兴趣，清淡一些的反而没什么胃口。为了提高孩子食欲，才开始把目光放在有甜味的奶粉上。

细细想来，宝宝出现转奶断奶困难、挑食偏食等情况，似乎与奶粉中的香味有着密不可分的关系。在给娃挑奶粉这个问题上，妈妈们一直如履薄冰，生怕加入大量添加剂。可市场上，依然有不少奶粉在配料成分中标有“香兰素”，可真是愁坏了人。

那么香兰素是什么？到底能不能加在婴幼儿奶粉中？其实香兰素是一种合成香精，具有香荚兰香气及浓郁的奶香，常被运用在各种需要增加奶香气息的食品中，如蛋糕、冷饮、巧克力等等。国家相关法规规定，0-6个月的婴幼儿的一段配方奶粉，都不能添加任何食用香料，但二三段没有明文禁止。

过于香甜的奶粉，有什么危害？

常见的人工香料有香兰素、乙基香兰素、香荚兰豆浸膏等，对食品都有增香作用。但如果奶粉中提高了蔗糖、食用香精、麦芽糊精等比例，反而不利于孩子健康。

1.增加肾脏负担

科学研究表明，婴幼儿过量食用香精、香料会加重肾的负担，有损脏器发育。

2.形成依赖

通常来说，添加限量以内的香味添加剂不会影响宝宝的健康，但是浓郁的香味会让宝宝对奶粉产生依赖，给更换奶粉和添加辅食造成麻烦。

3.导致挑食偏食厌食现象

知名营养师指出，婴幼儿的味觉处于发育中，对外来调味品的刺激比较敏感，使用香兰素容易造成孩子挑食和厌食，抗拒天然味淡的食物。

4.影响牙齿健康

美国儿童科学年报研究表明，蔗糖是各种碳水化合物中最易引起蛀牙的一种。儿童早期龋齿在乳牙萌发时即可发生，10个月的婴儿就有可能发生龋洞。要防止婴幼儿乳牙发生龋病，要注意控制蔗糖的摄入。

5.导致宝宝肥胖

蔗糖只提供热量，但营养价值相对低下。如果宝宝消耗不了多余的热量，就会使体重迅速增加，出现肥胖等一系列问题。

什么样的奶粉更适合宝宝？

厌奶期的宝宝食欲不振，可急坏了妈妈。就算宝宝对香甜的奶粉表现出极大的好感，也不能给他们喝。其实，口感清淡、接近母乳、好消化、易吸收的奶粉，更适合厌奶期宝宝！

不过，过来人都知道，一款优质好奶粉还应满足以下几点要求。

1.颜色呈乳黄色

很多妈妈认为奶粉颜色越黄，奶含量就越足，其营养价值也就越高，其实这是一个很大的误区。其实，优质的奶粉应该是均匀的淡黄色，奶粉颜色过黄，可能是由于加工过程中温度太高或存储过程中被氧化所致，这样的奶粉营养成分会有所流失。

2.淡淡的奶香

有些商家为了让奶粉味道香甜，会在奶粉中添加香精、香料、蔗糖等成分，但是这些芬香物质会影响到宝宝的健康。而口味清淡的奶粉则用乳糖代替蔗糖，更接近于母乳。

3.微微挂壁

冲泡奶粉后，奶瓶上会有一些小颗粒附着，这种现象称之为挂壁。这些附着的小颗粒是奶粉中没有完全溶解的蛋白质、脂肪及其它营养物质，出现挂壁现象，说明奶粉营养更加丰富。

4.配方成分接近母乳

母乳是最好的口粮，接近母乳成分的配方奶粉，也更有助于宝宝消化吸收。所以选择配方成分接近母乳的奶粉，更适合宝宝的成长需求。

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