这则动画只有15秒 却让无数妈妈感动不已

前几天抖音上面一个小视频火了。

短短15秒，跟我们讲述了一个蒲公英为了自己种子安心飞翔，竭尽全力蹒跚前行的故事，很多妈妈看完之后都眼眶发红，直呼扎心。

她们感动是因为在蒲公英身上看到了自己的影子，为了孩子再苦再累也不放弃。

就算跌倒，也会为孩子拼尽全力，重新站起。

没有人的人生不经历风雨，但是对我们我来说，有了孩子便有了拼搏的意义。

孩子啊，我愿为你弯腰下去，竭我所能做一个稳定的弓，把你送到我做梦也到达不了的明天。

好歹我活了26年，他还没来这个世界看过一眼

纪录片《人间世》里介绍了26岁张丽君的故事，她在怀孕5个月查出胰腺癌晚期。

她拒绝了医生引产的建议，放弃了最佳治疗时期。

她说：好歹我活了26年，他还没来这个世界看过一眼。

在生命的最后一刻，张丽君就强撑着病躯给宝贝录制了18年的生日祝福，

希望这个逆境中出生的孩子坚强成长。

我要把最好的肝给孩子

儿子被确诊为肝豆状核变性肝硬化，肝移植是唯一的有效办法，母亲高红梅决定割肝救子。为了减掉身上的脂肪肝，她每天坚持奔跑10余公里，上下12楼从不乘坐电梯。

“我要把最好的肝给孩子。”

我能给你第一次生命，就能给你第二次。

如果我注定不能与你相见 也要让你看看我活过的世界

身怀双胞胎Frankielen在某天突然脑出血造成脑死亡。

医生预计，随着Frankielen身体的迅速恶化，宝宝将会在一周左右停止呼吸。

但医生发现这位妈妈虽然已经脑死亡，但身体机制特别坚强，双胞胎依然健康地活在妈妈肚子里。

妈妈脑死亡的123天后，双胞胎安全出生。

这就是母爱的奇迹。

宣传为母则刚是绑架？拍完片子后，大家都对老婆更好了

有人曾留言说不要去歌颂什么伟大的母爱，为母则刚的宣传会对妈妈形成道德绑架。让舆论对妈妈们更加苛责，以圣人的标准把妈妈们放在放大镜下。

但是据拍了张丽君故事的《人间世》主创秦博说

“拍完片子后， 大家都对老婆更好了”。

佛者见佛，魔者见魔。

如果听了这些感人故事而不知体谅母亲付出的伟大，而变本加厉的人。写什么都不能点亮他们瞎了的内心。

自从当了妈，仿佛有了软肋，也仿佛有了铠甲。这世间我有太多有心无力，但我愿为你竭我所能。

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