男子奸杀老板四岁女儿 事后照常上班

据英国《每日邮报》6月4日报道，日前，印度哈里亚纳邦一家糖果店的老板发现四岁女儿失踪。警察调查后发现，小姑娘惨遭奸杀，而犯罪嫌疑人正是该店的员工维伦德尔。令人发指的是，这名员工杀完孩子后还若无其事地来上班。目前，维伦德尔已经警方捉拿归案。

女童失踪，警察监控中发现倪端

据了解，老板发现女儿失踪后，立即报警。警察随后进行调查，并调出了附近监控。让人意外的是，监控里该店员工维伦德尔正牵着受害女童从糖果店出来。而监控显示，两人并没有什么异常表现，期间一直在正常交谈。随后警方将维伦德尔锁定为犯罪嫌疑人，并突击检查了他的家里，最终真相大白。

奸杀女童后，淡定上班

事发当天，维伦德尔把该女童带回了自己家中，并强奸了孩子，最后用刀杀死了她。之后，他还准备把女童的尸体藏在妈妈家中。处理完一切后，维伦德尔并没打算要逃走，而是淡定地回到糖果店继续上班，并与老板一起“积极地”寻找女童。

有消息称，维伦德尔已经在这家糖果店干了九年，至于为什么会杀孩子，原因并不明确。不管怎样，维伦德尔最终将受到法律的制裁。

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