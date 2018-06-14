大宝照顾二宝好有爱？多起事故已发生！

让大宝照顾二宝，虽然画面看着很有爱，但这很容易惹祸！

2岁姐姐给2个月弟弟喂“奶”

5月25日，连云港东海县一户普通的四口的家中，妈妈王女士像之前一样忙着打扫家务，让2岁的大宝和仅有2个月的二宝在一旁玩。

突然，2岁的大宝跌跌撞撞跑到妈妈身边邀功，兴奋地举着玩具小奶瓶说自己给给弟弟喂奶了。王女士一听，顿时慌张起来，因为放奶粉的地方大宝根本够不着。她赶紧把女儿的小奶瓶拿过来，发现里面装的竟然是洗衣液，随即将二宝送往当地医院。

而后，王女士听从当地医院医生建议，迅速将二宝送到连云港市儿童医院。此时，二宝不仅脸色发白，流汗不止，而且心率高达170次/min。值班医生李大雷立即向科主任骆培良和上级医生魏春雷汇报情况，快速讨论后对二宝实施反复洗胃、补液等抢救治疗。

经过一晚的PICU(儿童重症监护室)监护救治，第二天二宝终于脱离了危险。之后，在医院人员的精心救治和护理下，第4天二宝康复回家了。

3岁哥哥给满月弟弟喂3枚钉子

6月5日，河南省儿童医院消化科接诊了一名刚满月的男婴，他被3岁的哥哥喂了3枚3.5厘米的螺丝钉。

据悉，事发时3岁大宝和二宝独处。他们的妈妈回家后发现二宝哭闹不止，嘴里还吐泡泡且口唇发紫，赶紧追问大宝。大宝没有撒谎，直接告诉妈妈自己给弟弟喂了3枚钉子。妈妈听闻大吃一惊，立即带二宝去当地县级医院。但因为孩子太小，风险大，当地医院建议尽快转院。

情况很紧急，家长通过一个医生朋友联系上河南省儿童医院消化科主任李小芹。下午4点时，二宝被送到河南省儿童医院。经检查3枚钉子还在二宝的胃里，李小芹一边交代术前准备一边联系外科主任张现伟博士，以备取不出直接手术。还好，取出很顺利。

幸而，2位二宝没事，但必须给大家伙提个醒。孩子还小不懂得风险，好奇心又重，千万不要让本来就不懂事的大宝照顾二宝。另外，平时家里化学溶剂、药物、钉子等危险物一定要放在孩子够不着的地方，同时不要让孩子离开大人的视线。

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